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税务总局：加强税收信息化能力建设 开创“一带一路”税收征管合作机制新未来

2021年09月08日09:01 | 来源：人民网
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人民网北京9月8日电 （记者车柯蒙）北京时间9月7日晚，第二届“一带一路”税收征管合作论坛开幕，来自哈萨克斯坦、俄罗斯、中国、阿联酋、新加坡、塞拉利昂等61个国家（地区）的税务局长、代表以及12个国际组织负责人通过线上方式出席论坛，聚焦“数字时代的税收信息化能力建设”主题，共商“一带一路”税收合作发展大计。第一届“一带一路”税收征管合作机制理事会主席、中国国家税务总局局长王军出席开幕式并作主旨演讲。

王军在主旨演讲中强调，“一带一路”税收征管合作机制成立两年以来，各方共同努力，推动了合作机制从理念转化为行动、从愿景转变为现实。特别是2020年以来，“一带一路”沿线国家税务部门守望相助、共克时艰，合作机制建设不但没有停步，而且不断向前推进，为全球抗疫合作作出了重要贡献，为促进全球经济复苏注入了重要动力。

围绕此次论坛主题，王军向与会代表分享了中国税务部门近年来在信息化能力建设方面的探索与实践：一是充分发挥技术支撑作用，致力于创新应用信息化前沿技术、全面加强信息化工程建设和持续完善信息化应用系统，2016年正式上线后不断优化完善全国税务系统统一的信息化工程——金税三期，并建成了中国最大的电子政务生产交易云——税务云平台，为构建优化高效统一的税收征管体系奠定了坚实的信息化基础；二是充分发挥数据赋能作用，深入挖掘税收大数据的“金山银库”，努力实现数据体量更大、数据处理更快、数据维度更细，在防控税收风险、优化税费服务、规范税收执法、服务宏观决策方面均发挥了重要作用，为提升税收服务国家经济、服务社会管理的能力和水平提供了有力支撑；三是充分发挥业务引领作用，推动实现办税缴费方式的革命性转变、税费服务的智能化转变和税收监管的精准化转变，实现90%的涉税事项、99%的纳税申报业务都可网上办、线上办、掌上办，同时建立了全国统一的税费知识标签体系，精准筛选符合享受税费优惠条件的纳税人缴费人，及时准确推送相关政策，已惠及纳税人缴费人4.56亿户次。

王军介绍，今年3月，中国印发了《关于进一步深化税收征管改革的意见》（以下简称《意见》），对“十四五”时期税收改革发展作出了总体规划，明确了中国智慧税务建设蓝图。中国税务部门将按照《意见》部署，以发票电子化改革为突破口，以税收大数据为驱动力，全面推进税收征管数字化升级和智能化改造，力争到2025年，基本建成具有高集成功能、高安全性能、高应用效能的智慧税务，全方位提升精确执法、精细服务、精准监管、精诚共治能力，为国家治理体系和治理能力现代化发挥更大作用。

为进一步提升各成员税收信息化能力建设和深化合作机制建设，王军提出三点倡议：一是加强税收信息化建设交流。通过举办税收信息化论坛等方式，更广泛开展沟通交流，更加充分了解各成员税收信息化工作现状，更好地分享经验、共享信息，促进各国税收信息化建设能力的不断提高；二是加大税收信息化培训援助。充分利用中国扬州OECD多边税务中心、“一带一路”税收征管能力促进联盟及“一带一路”税务学院，加大“一带一路”沿线国家和地区关于税收信息化建设方面的培训与技术援助力度；三是加快推进合作机制建设。在更多的领域创新合作模式，加强成员国、观察员国之间的往来，深化与国际组织、专业机构交流，用好官方网站与期刊，打造具有“一带一路”特色的公共知识产品，逐步建立系统、专业、高标准的联盟培训课程体系，建设国际化、多元化、专业型加复合型的师资团队。

(责编：孙红丽、吕骞)

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