原标题：农业农村部正式启动“2021金秋消费季”，拼多多上线“丰收馆”共庆农民丰收节

9月7日，2021年中国农民丰收节金秋消费季正式启动。据了解，此次金秋消费季活动将以营销助农、消费惠农、品牌强农为重点，推动各类市场主体开展展示展销、直播带货、专场推介等营销促销活动，覆盖超过150个农产品区域公用品牌，涵盖60余万种农副产品，超30万商家参与，阿里巴巴、拼多多等电商平台也将通过发放消费券、打折让利、流量倾斜等方式，吸引广大城乡居民购物过节。

作为“2021金秋消费季”的主要参与平台之一，中国农产品上行平台拼多多将同时上线“多多丰收馆”，并正式启动“消费惠农直播”“农产品产销对接大会”“新农人电商培训”一系列电商助农活动，全面推动长江经济带11省（市）及全国农产区直连8.5亿消费者，助力各地农户增产增收。此外，在9月23日“丰收节”当天，拼多多还将通过全平台直播的方式为各大农产区代言、带货，与全国人民一起促消费庆丰收。

去年，作为“中国农民丰收节金秋消费季”战略合作电商平台，拼多多在上线“多多丰收馆”的同时，发放了5亿元消费券，并协同平台15万涉农商家，推动各地农产品出山进城。“今年丰收节期间，平台将在去年的基础上，继续加大资金资源的投入力度。”据拼多多相关负责人表示，平台“百亿补贴”“限时秒杀”“万人团”等补贴资源也将向“丰收馆”全面倾斜，单日投入亿级的流量曝光，并对丰收节打标农副产品、农资农具实行不限额补贴，单笔最高补贴力度超过40%。

据了解，今年共有28万涉农商家参与平台此次“丰收节”的系列活动，相比2020年，商家规模扩大了近一倍，全面覆盖长江经济带11省（市）及全国各大农产区。平台近8.5亿消费者均可通过拼多多app搜索“丰收节”关键词，一键购买全国各地的优质农货。此外，多多买菜也将作为今年“丰收节”消费助农的新渠道，全程参与此次“金秋消费季”系列活动。在此期间，多多买菜将在多个地区连续开展多场“农产品产销对接大会”。

在此次“丰收节”期间，第二届“多多农研科技大赛”也将进入初赛评审阶段，拼多多将联合中国农业大学、浙江大学以及科研团队，继续探索科技助农道路。作为农产品起家的电商平台，拼多多的崛起主要依托于中国农业的深度和广度，并于2019年成为国内农产品上行平台，2020年的农产品交易突破2700亿。今年上半年，拼多多农副产品订单量依然保持快速增长，同比增长431%，单品销量超过10万单的农（副）产品超过4000款，同比增长超过490%；单品销量超过100万单的农（副）产品达到30余款。

为了提升各地农货的上行效率，拼多多今年以来还加大了对农产品冷链物流、仓储配送等供应链体系的建设。目前，拼多多已经通过路线规划技术与网络解决方案，初装打造出一套高效的农产品物流体系，直连超过1000个农产区，并带动超1600万农户参与到数字经济之中。

“自成立以来，拼多多始终践行扎根农业的长期战略。”拼多多相关负责人表示，今年丰收节期间，拼多多将充分发挥电商平台市场规模效应，继续推动各农产区直连全国消费者，提升农产品的品牌价值，带动农户增产增收，实现农业产业升级。

(责编：曹淼、李源)