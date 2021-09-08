9月2日至7日，2021年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）在北京举行。本届服贸会以“数字开启未来、服务促进发展”为主题，首次设置了数字服务专题展区，全面展示数字化、智能化新技术、新模式、新业态、新成果，搭建全球数字贸易交流、展示和交易平台。

据了解，作为国内综合性大宗商品流通服务商之一，五矿发展股份有限公司（以下简称五矿发展）积极利用互联网技术驱动供应链数字化转型升级，构建钢铁产业互联网生态圈，打造独具特色的产业互联网平台和大宗物资产业链集成服务能力。本次展会期间，代表着五矿发展数字化转型新成果的产业互联网平台“龙腾云创”也正式对外揭开神秘面纱。

据五矿发展相关负责人介绍，近些年来，该公司紧跟数字化转型浪潮，探索尝试将物联网、云计算、大数据等先进技术与产业互联网理念相结合，倾力打造“龙腾云创”这一大宗商品产业互联网平台，实现大宗商品流通产业数字化升级。目前，“龙腾云创”重点推出四大核心业务板块：龙腾云仓定位于大宗商品领域的专业仓储加工运营平台；龙腾联运定位于打造多式联运智慧网络物流服务平台；龙腾云商定位于大宗商品供应链服务平台；龙腾数科定位于技术开发与运营孵化平台。这四大主体板块定位不同，共同致力于为客户提供集展示交易、仓储加工、多式联运、供应链服务、信息技术等于一体的一站式、全方位、综合化服务。同时，“龙腾云创”不仅打破传统贸易物流行业中客户贸易、仓储、物流服务商各自为战的固有格局，还将割裂的供应链环节打通。

“五矿发展是做贸易、物流的平台，产业互联网的所有要素在里面都可以找到，我们现在要把产业从大宗物资、原料端、成品终端用数字化的方式、产业互联网的思维和商业逻辑重做一遍，搭建产业互联网。” 五矿发展首席信息官、龙腾云创产业互联网执行董事、龙腾数科董事长谢海表示。

(责编：董童、李源)