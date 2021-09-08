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工信部：我国已培育出三批4762家“专精特新”小巨人企业

2021年09月08日12:05 | 来源：人民网
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人民网北京9月8日电 （赵超）9月7日，国新办召开国务院政策例行吹风会，介绍支持中小微企业发展有关情况。会上，工业和信息化部中小企业局局长梁志峰表示，工业和信息化部多措并举、协同发力，锲而不舍地支持中小企业创新发展，目前已经培育了三批4762家“专精特新”小巨人企业，带动各地培育省级“专精特新”中小企业4万多家，入库培育的企业11万多家。

梁志峰说，“专精特新”小巨人企业长期深耕细分领域，专业化程度高、创新能力强，从事细分市场十年以上的企业超过74%，主营业务收入占比在97%以上，平均研发经费占营收比重超过7%，平均拥有有效专利超过50项。

“他们可以说是数十年磨一剑，虽然在细分领域影响力很大，但平时并不为普通大众所知晓，我们通过一套科学体系来发现他们，并支持他们的发展，让这些隐形冠军的金牌发出更大的光彩。”梁志峰说。

梁志峰介绍道，下一步，工业和信息化部将从三个方面进一步加大培育和支持力度。

一是构建优质企业梯度培育体系，着力培育“专精特新”小巨人企业。工业和信息化部正在研究制定创新型中小企业评价和培育办法，力争到2025年，通过中小企业“双创”带动孵化100万家创新型中小企业，培育10万家省级“专精特新”中小企业，1万家“专精特新”小巨人企业，1000家制造业单项冠军，概括起来就是“百十万千”。即通过“百十万千”梯度培育的体系，引导中小企业走“专精特新”发展之路，不断做优、做强，催生一批掌握独门绝技的补短板、锻长板的单项冠军或者配套专家企业。

二是针对短板弱项进一步提升企业创新能力。在促进企业创新方面，通过中小企业发展专项资金分三批支持1000余家国家级“专精特新”小巨人企业加强核心技术攻关，加快技术成果产业化运用，提升技术创新能力。在提升产业链协同性方面，支持龙头企业与中小企业深化合作，建立协同创新的产业生态，鼓励产业链中占主导地位的“链主”企业发挥引领支撑作用，开放市场、创新、资金、数据等要素资源，促进更多“专精特新”中小企业、小巨人企业更好地融入产业链、价值链和创新链。

三是加强精准服务支撑。工业和信息化部正在研究制定《为“专精特新”中小企业办实事清单》《服务中小企业高质量发展行动计划（2021—2023）》，以及《“十四五”促进中小企业发展规划》，通过长短结合的组合拳，围绕企业发展中的痛点难点堵点问题，集聚服务资源，充分发挥服务体系的作用，实施九大工程，为中小企业多办实事、办好实事，让中小企业有更多实实在在的获得感。

(责编：赵超、吕骞)

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