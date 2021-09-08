原标题：农业银行支持服务贸易高质量发展 助力构建新发展格局

日前，2021年中国国际服务贸易交易会（以下简称服贸会）在北京举行。中国农业银行（以下简称农业银行）采用线上线下相结合的方式参展，立足新发展阶段，推动服务贸易高质量发展，助力构建新发展格局。

本次服贸会期间，农业银行充分展示自身在服务贸易方面的积累和沉淀，亮相首钢园金融展区。以“金融助力，绘出发展新蓝图”为主题，农业银行设置210平方米主展区和50平方米数字人民币展区两个展区，利用高科技设备，全面展示农行乡村振兴、普惠金融、数字化转型、绿色金融、跨境金融等方面的成就；憨态可掬的“麦子君”卡通形象，深深吸引观众驻足停留、合影拍照。

携手外资金融机构，农业银行提供优质金融服务。服贸会期间，农业银行与渣打银行、瑞穗银行、蒙特利尔银行分别签署了相关合作协议，创新跨境人民币、金融市场、贸易融资等领域的合作，共同促进全球经贸合作往来和经济复苏发展。

参选服务示范案例，展现金融服务形象。在服贸会服务示范案例遴选活动中，农业银行推选的“网点设备有效服务贫困地区少数民族客户”案例成功获得“业态创新示范案例”奖项，突出反映了农业银行在贫困地区金融服务基础设施建设、助力脱贫攻坚等方面的积极贡献。

积极参加金融论坛，农业银行分享数字普惠业务发展历程。农业银行普惠金融事业部负责人出席“中国国际金融科技论坛”参与圆桌对话并发言，展示了农行作为国有大型商业银行在普惠金融方面的社会担当与积极作用。此外，农业银行在服贸会现场举行服务乡村振兴主题发布会，通过AI技术、现场展演、卡通互动等形式立体式展现了农业银行乡村振兴工作的新思路，用实际行动为服务乡村振兴、支持实体经济发展做出贡献。

据悉，农业银行聚焦国家重大战略，主动融入国家对外开放大局，创新跨境金融业务新模式新业态，助力开创全球服务业互利共赢合作局面，促进全球经贸合作和经济发展。截至2021年6月末，农业银行服务近10万家国际业务客户，实现国际结算量7411亿美元，同比增长34%；对客贸易融资业务量3490亿元，同比增长32%。实现跨境人民币业务量1.06万亿元，同比增长19%。

(责编：曹淼、李源)