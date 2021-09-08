新华社北京9月7日电 题：扩大服务贸易，如何让我们的生活更美好？

新华社记者戴小河、杨洋

9月7日，2021年中国国际服务贸易交易会落下帷幕。

听起来“高大上”的服贸会，与我们的日常生活有何联系？连日来，我们穿行在本届服贸会各个展馆，触摸服务贸易发展新趋势带来的生活新变化。

更健康：中医“插上”大数据翅膀

走进健康卫生服务展区，由北京瑶医医院、北京藏医院等组成的民族医药展，吸引了众多观众驻足体验。

“从3日开始，我们展区前都排着长队，医生一刻都没歇。”

北京瑶医医院副院长何芳说，瑶医历史悠久，诊疗方法上除了望、闻、问、触，还有甲诊、掌诊、舌诊等，因擅长“治未病”而流传至今。近年来，民族特色医学热度逐渐上升，显示人们越来越注重养身保健。

本届服贸会上，传统中医与现代科技结合，为健康生活带来更多新方案。

把双手放在检测仪上，只需80秒即可生成体检报告——一台经络检测仪令人耳目一新。工作人员惠柱恩告诉记者，中医经络检测仪结合中医辨证经验、中医临床数据，运用人工智能和云计算建立分析模型，进行人体功能评估与风险筛查。人们可以通过报告了解自身体质状况，得到有针对性的健康管理指导。

在数字中医展区，一个经络调理机器人也颇有特色。运用双机械臂模拟人的双手，30分钟便可完成精准治疗。现场工作人员介绍，这是将传统中医疗法与柔性机器人、人体三维视觉追踪、深度学习等前沿技术相结合打造的智慧中医一体化解决方案。

从去年700平方米的展区，到今年6600平方米的专题展馆，健康卫生服务专题展区的“做大”，背后是人们对更健康生活的日益重视。

更绿色：新材料让我们拥抱绿色生活

更轻薄、更保暖、更亲民……你有没有期待过，穿着一身轻薄服装也能够抵御冬日严寒？

在首钢园区体育服务展馆，参展商姚盛正在给参观者介绍“叠加态冷隔绝材料”制作的一款轻薄服装。“叠加态冷隔绝材料具备隔热、保暖、速干、轻薄和环保的性能，与普通材料相比，可以使服装厚度下降80%，保暖效果提升5倍，且价格亲民。”

竹制餐具、竹制家具、竹纤维服装……在国家会议中心展区，由竹子作为原材料制作成的生活用品，吸引了观众的目光。

竹子具有可持续、可降解、可循环的特性，从一次性竹制袋子、瓶子、纸张、包装、吸管、陶器、杯子和餐具，到更耐用的产品，包括笔记本电脑外壳、手表、眼镜和汽车内饰……今天，竹制品在很多领域都可以替代塑料产品。

国际竹藤组织工作人员王旭东介绍，当前，国际竹藤组织积极倡导“以竹代塑”，利用速生、绿色可降解的竹材，替代高能耗、难降解的塑料制品，助力实现碳达峰、碳中和目标。

更智慧：数字科技让生活添乐趣

熄屏时，它是一面普通的镜子；亮屏时，它变成一台高科技仪器，不仅可以看到皮肤表面，还能了解皮肤的深层次状态。

服贸会上，一面“AI魔镜”吸引了众多观众前来体验。只需拍一张照片，就能得到测试者皮肤的45项参数状态，还能推荐个性化皮肤护理方案。

宜远智能创始人吴志力介绍，“AI魔镜”基于多种传感、人工智能、大数据分析等技术的生活化应用，能帮助人们精准掌握皮肤状态，有针对性地科学护理。

一个虚拟的“小精灵”在真实的场景中穿梭……华为工作人员苏小堤介绍，屏幕上展示的，是将虚拟与现实相结合的AR地图，即使在室内也能实现精准导航，突破了过去只能在室外导航的限制，这也是下一代全息互联网场景之一。

“基于5G的AR应用正在走向成熟商用。通过融合5G、云、AI以及高效的三维重建和精准的空间计算定位，实现了虚拟数字世界与现实物理世界的无缝融合，带来了全新的交互体验。”苏小堤说，目前这项技术已经运用在北京坊、首都博物馆、敦煌莫高窟等地。

更时尚：数字赋能传统文化青春面貌

“黑科技”也正在给中华传统文化增添新的时代色彩。

在服贸会上，通过AR、VR、3D等高科技手段呈现的“数字故宫”，极具中华文化特色的“非遗服饰秀”，沉浸式全景敦煌壁画展等，为我们的文化生活带来全新的时尚体验。

“观众用手机就能感受到敦煌的数字艺术展，来一场身临其境的沉浸式体验，还可以与九色鹿、飞天神女拍照留念。”苏小堤一边介绍一边演示，仿佛千里之外的敦煌壁画也来到了服贸会现场。

故宫博物院将“紫禁城”搬到了现场。在“数字文物”分区，故宫博物院分别展出了“全景故宫”“故宫名画记”“数字多宝阁”“数字文物库”四个部分。现场工作人员介绍，“全景故宫”已覆盖故宫所有开放区域，采用720度空间影像，能够看到宫殿内外的每一个细节，真正实现与普通百姓的“亲密接触”。

传统文化与现代科技相得益彰，复古风与科技感完美融合，更“潮”更“飒”的中国文化，通过服贸会舞台进一步走向世界；同时，服贸会也搭建了世界文化交融、交汇、交流的平台，让更多海外特色文化走进中国，丰富中国百姓的精神生活。

服务贸易，交易的是服务，呈现的是未来更高品质生活的缩影。

这场国际服务贸易盛会虽已落下帷幕，但一系列彰显高质量发展内涵的新趋势新变化，必将渗透到未来生活的方方面面，更好满足人民群众不断增长的美好生活需求。

(责编：胡永秋、杨光宇)