近日，据中信集团消息，在明确“十四五”时期总体战略规划后，中信集团进一步制定了综合金融服务板块的规划，提出将积极助力金融供给侧结构性改革，打造具有全球影响力和卓越竞争力的金融控股公司，致力于成为国际领先的综合金融服务引领者。根据规划，中信集团将力争在2021年内完成金控平台的申设和搭建。

据介绍，综合金融服务是该集团五大业务板块之一。根据规划，中信集团综合金融服务将实施“一四三六”战略，即打造一流金控平台，提升“统一客户服务、强化业务协同、全面风险防控和先进科技赋能”四大功能体系，构建“财富管理、资产管理和综合融资”三大核心能力，做强银行、证券、信托、保险、资产管理和财务公司六大细分领域。

中信集团副总经理李庆萍表示，中信集团在“十四五”时期将打造一流金控平台，积极落实金融供给侧结构性改革及金融监管政策，以客户为中心，形成金融与金融、产业与金融的协同生态圈，不断提高金融科技实力，有效防范化解风险，着力提升金融服务实体经济能力，并助力绿色低碳转型。

为此，中信集团将打造四大核心功能体系，包括整合已有获客渠道，融合场景流程，提供协同服务，建设统一客户服务体系；以“金融+实业”的综合优势为依托，聚焦资本市场、保险、财富管理、消费金融和不良资产处置等重点市场，为客户提供高质量的综合金融服务，强化业务协同体系；建设集组织架构、管理政策、流程管理、风控技术、风控文化为一体的风控体系，构建全面风险防控体系；加大金融科技投入，构建一体化金融科技平台，包括打造金融生态场景、建立科技研发基地、建设数据共享中心、共建能力开放平台，建立先进的科技赋能体系。

作为战略支撑点，中信集团将重点建设财富管理、资产管理和综合融资等三大核心能力：通过资产配置满足用户全生命周期客户需求，提供端到端的财富顾问式服务；加强集团内银行、基金、信托等各大资管平台协调联动，实现全业务链式服务；以客户需求和应用场景为基础，建成跨越传统信贷市场、债务资本市场和股权资本市场的综合融资提供商。

在战略实施主体方面，中信集团将做强做优各细分领域，全力支持中信银行成为一流的综合金融服务提供者，打造证券业航母，传承信托基因，加大对保险业务的支持和投入，完善资产管理公司的业务布局，发挥财务公司产融协同窗口作用。

此外，今年5月，中信集团宣布低碳发展战略，将进一步发挥绿色金融的“助推器”作用，积极助力国家“双碳”目标的实现。根据这一战略，中信集团将积极推进绿色金融业务，服务经济与产业的绿色低碳转型，包括着力提升绿色金融业务的规模与占比，加速绿色金融商业模式创新；进一步探索参与碳交易与碳金融市场，布局未来的新业务蓝海；深化内部的绿色金融业务协同，助力实体板块高质量发展；持续积极参与绿色金融评价体系建设，推动绿色金融国内标准的完善和国际标准的融合。

(责编：董童、李源)