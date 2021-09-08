人民网北京9月8日电 （申佳平）“总体看，外资企业看好中国经济发展前景，认可中国营商环境，对在中国投资有信心，对中国市场‘不离不弃’，并将与中国经济共成长。”在国家发展改革委今日召开的专题新闻发布会上，国家发展改革委外资司司长刘小南作出如上表述。

他表示，今年以来，在全球疫情和国际形势仍然复杂严峻的背景下，我国充分发挥率先有效控制疫情、经济稳中向好、加快构建新发展格局等优势，扎实推进稳外资各项工作，取得显著成效。主要表现在以下三个方面。

一是利用外资数量提升、结构优化。外资流入延续稳中向好的势头。今年1-7月，全国吸引外资1007.4亿美元，同比增长30.9%。其中，高技术制造业、高技术服务业吸引外资分别为71.2亿美元、251.5亿美元，同比分别增长34.6%、40.6%，高于平均增长速度。

二是在华外企经营良好、利润增加。今年1-7月，规模以上外资工业企业营业收入、利润总额分别为15.94万亿元人民币、1.33万亿元人民币，同比分别增长21.6%、46.0%，也明显好于2019年同期水平。调查显示，中国市场已成为很多知名跨国公司业绩增长的“主引擎”。

三是外资企业对中国市场预期乐观、信心较足。据中国欧盟商会调查显示，60%的欧资企业将扩大在华业务规模，比去年提高8个百分点。中国美国商会调查显示，81%的美资企业预计今年中国市场营业收入将实现正增长，66%的美资企业计划在中国增加投资，比2020年分别提高5个、3个百分点。《中国经济与日本企业2021年白皮书》显示，92.8%的在华日资企业不会因为“新冠肺炎疫情蔓延”以及“贸易环境变化”等因素调整生产基地。

刘小南同时指出，当前，做好稳外资工作，对我国扩大对外开放、推动高质量发展、保持经济运行在合理区间、稳就业稳外贸都具有重要意义，在一定程度上也是用实际行动支持全球抗疫、助力世界经济恢复的举措。国家发展改革委将按照“十四五”规划《纲要》及今年政府工作报告有关部署，重点抓好三方面工作。

一是稳存量扩增量。通过进一步缩减和完善全国和自贸试验区外资准入负面清单，放宽外资准入限制，为外商投资提供更加广阔的空间。推动重大外资项目落地实施，及时解决项目存在的问题，优化全流程服务，通过大的项目，以点带面，引导外资流入。

二是优结构提质量。主要是要完善指导外商投资方向政策，落实好鼓励外商投资产业目录，充分发挥外资在补短板强弱项、促进科技和管理创新、满足国内多元化市场需求等方面的积极作用。

三是强服务防风险。及时高效向外资企业宣介有关政策措施，开展国际产业投资合作系列活动，为外资企业和各地方搭建投资合作平台。继续清理外资准入负面清单之外的限制，推动准入后国民待遇落实，依法平等对待外资企业和内资企业。同时，还会按照国际通行方式和有关办法开展外资安全审查工作，做好风险防控。

(责编：陈键、吕骞)