人民网北京9月8日电 （申佳平）今日，国家发展改革委召开专题新闻发布会，国家发展改革委投资司副司长、一级巡视员吕文斌介绍，今年1-7月，投资同比增长10.3%，比上半年回落2.3个百分点。根据分析，今年以来，受到基数效应影响，投资增速“前高后低”，总体上保持恢复增长的态势。同时，近期汛情、疫情等因素对投资增长造成了一定影响。但总的来看，投资仍然具备保持稳定增长的条件。

第一，制造业投资增长势头较好。制造业投资两年平均增速自今年1-5月起已经由负转正，恢复增长的势头较好。当前，制造业企业利润平稳增长，企业预期总体稳定，有利于制造业投资持续恢复增长。

第二，“十四五”规划中的重大工程项目陆续启动建设。今年是“十四五”规划实施的第一年，各有关部门、各地方正积极推进实施一批强基础、增功能、利长远的重大项目，对于扩大有效投资将起到重要的拉动作用。

第三，投资新动能快速成长。各有关部门、各地方不断加大产业转型升级推进力度，高技术产业投资快速增长。积极推进基本公共服务均等化，加快补齐疫情暴露的短板弱项，教育、卫生等社会领域投资增长较快。

第四，重大项目建设资金具有保障。今年新增地方政府专项债券规模达到3.65万亿元，保持较高水平。专项债券的陆续发行使用，将有力带动基础设施等领域扩大有效投资。

吕文斌指出，7月以来出现在部分地区的疫情已得到有效控制，疫情对工程建设造成的不利影响逐步消除，有利于投资恢复增长。

下一步，国家发展改革委将会同有关方面下大力气做好补短板稳投资各项工作，促进投资稳定增长。

一是聚焦重点领域来稳投资。发挥好“十四五”规划《纲要》102项重大工程的牵引带动作用，结合各地区、各领域实际，加快将102项重大工程落实到具体的项目中。加强重大项目储备，扎实做好项目前期准备工作，有序推进项目建设实施，形成储备一批、开工一批、建设一批、竣工一批的良性循环。

二是发力前期工作来稳投资。前期工作是否成熟，直接关系投资项目能否顺利实施。国家发展改革委将指导督促各地方加大前期工作人力和经费投入，加快办理项目审批（核准、备案）手续和用地、规划许可、环评、施工许可等手续，依法合规加快推进征地拆迁、市政配套等开工前的准备工作，推动项目及早开工建设。

三是加强资金保障来稳投资。加快已下达中央预算内投资计划的执行进度，加大项目建设推进力度，充分发挥中央预算内投资的引导和带动作用。指导督促各地方按照规定投向领域，认真做好今年后几个月和明年上半年专项债券项目准备，确保专项债券发行后及时投入使用，尽早形成实物工作量。

四是激发市场活力来稳投资。积极支持战略性新兴产业投资，引导企业加快设备更新和技术改造投资，加大制造业中长期贷款支持力度。规范推广政府和社会资本合作（PPP）模式，稳妥开展基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点，形成存量资产和新增投资的良性循环。持续优化营商环境，为民间投资创造良好条件。

(责编：陈键、吕骞)