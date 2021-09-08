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国家发改委：下半年专项债发行规模将高于去年同期

2021年09月08日16:15 | 来源：人民网
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人民网北京9月8日电 （申佳平）当前，地方政府专项债券已成为地方建设项目的重要资金来源，对于交通、能源、农林水利、生态环保、社会事业、物流基础设施、市政和产业园区基础设施、国家重大战略项目、保障性安居工程等领域投资发挥着重要的拉动作用。

在国家发展改革委今日召开的专题新闻发布会上，国家发展改革委投资司副司长、一级巡视员吕文斌介绍，今年上半年专项债券发行进度较去年放缓，但下半年发行的专项债券规模将高于去年同期，有助于稳定基础设施等领域投资增长。国家发展改革委将按照职责分工，指导督促各地方认真做好专项债券项目准备等工作，发挥好专项债券带动扩大有效投资的积极作用。

一是认真做好专项债券项目准备工作。指导督促各地方对今年后几个月拟发行专项债券的项目，抓紧完成开工前的各项准备工作，推动专项债券发行后尽快投入项目建设。同时，高质量做好明年专项债券项目准备，加快推进项目前期工作，争取明年专项债券早发行、早使用、及早形成实物工作量。

二是确保专项债券用途合规。专项债券使用有明确的规定，不得安排用于租赁住房建设以外的土地储备项目、产业项目、房地产开发项目、楼堂馆所项目。将督促地方严格落实专项债券有关管理规定，同时对地方报送的项目需求认真进行审核把关，确保专项债券精准用于政府主导、早晚都要干、有一定收益的基础设施和公共服务项目。坚持尽力而为、量力而行，切实防范地方政府债务风险。

三是加强项目监测调度，推动加快项目建设和资金使用进度。指导督促各地方依托国家重大建设项目库加强项目调度，掌握项目开工、建设实施、资金使用等进展情况。督促地方加大项目协调推进力度，推动新建项目按期开工，在建项目顺利实施，确保专项债券资金充分发挥效益。

(责编：陈键、吕骞)

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