积极推动粮食供应链企业开放合作
2021年09月08日08:10 | 来源：经济日报
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原标题：积极推动粮食供应链企业开放合作
在9月2日-7日在京召开的2021年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）上，中粮集团党组副书记、总裁兼中国粮食行业协会会长栾日成出席以“强化供应链韧性，共筑全球粮食安全”为主题的“粮食现代供应链发展与投资国际论坛”，并作总结发言。
栾日成提出，粮食企业要积极融入全球粮食产业链、供应链和价值链，扩大粮食“朋友圈”，促进世界粮食贸易健康可持续发展，强化粮食供应链韧性，为维护全球粮食安全贡献出中国粮食企业的力量。
粮食安全是世界和平与发展的民生保障，当前，新冠肺炎疫情、极端气候、地缘冲突等因素，给世界经济造成严重冲击，产业链供应链风险凸显，构建全球粮食安全系统面临更多的挑战。推进全球粮食贸易开放合作、互利共赢，成为破解难题、推动全球粮食贸易健康、稳定发展的“金钥匙”。
栾日成表示，中粮集团将继续挖掘新的消费需求和投资需求，携手产业链上下游优秀企业，发挥“黏合剂”作用，推动建立多渠道、多层次的国际粮食供应链体系，促进国内产业链和国际产业链的对接。
中粮集团作为全球资产第一的国际大粮商，已在140多个国家和地区实现布局、合作，为维护全球粮食供应链和稳定全球粮食供需平衡做出了积极贡献。近年来，中粮集团不断拓展内需市场，巩固超大规模市场优势，为新产品和新业态提供规模化创新平台。
作为参展单位，中粮集团在此次展会上带来全球供应链支撑的福临门、长城、蒙牛等品牌粮油食品。中粮集团坚持开放合作的理念，依托覆盖全球的全产业链布局，从世界各地精选好产品服务中国消费者，并通过科技赋能加工，将甄选的原材料转变为适合国人营养健康需求的美食产品，满足消费者对营养、健康、绿色、高附加值优质食品的餐桌升级需求。
(责编：赵超、陈键)
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