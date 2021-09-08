原标题：保险科技助力保险业向移动化、智能化方向发展

近日，银保监会向业内下发《关于银行业保险业数字化转型的指导意见（征求意见稿）》，明确提出“到2025年，建立形成多层次、广覆盖、有差异的数字金融体系基本框架，数字化转型取得显著成效。”的目标。

除了政策原因，疫情也加速了保险业的数字化转型。根据德勤《保险行业展望调查报告》显示，有79%的受访者认为，此次疫情凸显了公司数字化能力的薄弱和转型计划的不足。而即便一些公司已经对业务转型计划作出了调整，也仍有高达95%的受访者希望能够加快数字化转型进程，以维持业务韧性。

力码科技联合创始人兼CEO李超近日表示，当下科技的进步正在加速保险业数字化转型，大数据、人工智能、云计算、区块链等技术正深度参与保险业务的全流程，进一步推动保险业朝着移动化、智能化的方向发展。

李超表示，保险行业数字化转型加快，不仅得益于政策的激励和市场的需求，也在于保险行业自身的特征。从用户角度来看，保险服务具有整体性，用户渴望得到一站式的服务体验。从供给侧来说，保险产业链链条较长，涉及多方参与者，每个链条都存在大量的人工干预和信息壁垒。不仅导致用户的体验感产生割裂，也大大降低了保险服务的效率，很难跟上数字化时代的需求。

此外，保险业数字化转型需要长期的技术积累和持续的创新能力，但目前市场上很多中小型保险经营机构和新晋参与者往往存在着基础相对薄弱、缺乏数字化经营能力等问题，在一定程度上制约了整个行业的数字化进程。

“保险行业的数字化现状，还无法满足用户和保险从业者日益多元化的需求。无论是保险公司间的信息壁垒，还是保险产业链的各个环节，均严重制约了行业的升级改造，保险市场上需要相对独立的科技公司来提供整体的数字化基础建设服务。力码科技以‘交易’为支点，向产业链上下游延伸，致力于打造一个开放、共赢的数字化保险生态系统。”李超说。

对此，纪源资本合伙人吴陈尧也表示了认同。在他看来，科技会逐渐渗透到保险行业的各个模块，进一步提升保险经营机构的信息化程度、用户体验度、运营效率及风险防控水平。

如今，保险科技已经成为驱动保险企业转型升级的重要引擎，头部险企正在通过科技实现降本增效，中小型险企和大多数保险中介机构则借助第三方保险科技公司的技术，进一步推进业务升级和差异化发展。科技正在以“赋能者”的角色重构保险业格局，并撬动保险产业新一轮增长。

(责编：赵超、陈键)