原标题：提升金融服务为民便民惠民

为进一步打通金融服务“最后一公里”，提升广大群众对金融服务的获得感、可得性和满意度，近年来，金融系统始终践行“支付为民”服务理念，有效推动支付体系发展成果持续巩固、服务供给效能大幅提升、双向开放迈出新步伐。

“我是这儿的老客户了，我们单位工资一直都在农商行代发，这里温馨的厅堂环境和真诚细致的服务让我觉得很舒心。”在陵城农商银行营业部办理完存款业务的张女士说。

入夏以来，为了让客户有更加舒心的服务体验，陵城农商银行全行27家网点设置了爱心专柜，配备饮水机、急救医疗箱、雨伞、报刊架等服务设施，从细节上提供服务便利，同时，该行发挥点多面广优势的基础上，成立便民服务小分队，上门服务，及时将各项补贴发放到群众手中。2021年以来，该行月均代发代收工资和各项补贴达97.6万笔，累计代发金额达4.9亿元，为当地群众提供了便捷、优质的金融服务。

除此之外，该行加强厅堂服务管理，推动智慧厅堂建设和智慧柜员机铺设。目前辖内27家网点均配备智慧柜员机、现金辅柜、回单柜。累计配备38台智慧柜员机、38台现金辅柜和29台便携式智慧柜员机，实现智慧柜员机覆盖率达100%。灵活安排弹性排班为集中办理业务的老年客户提供服务，不间断开展厅堂内外营销活动，定期开展上门服务，为客户提供开卡，激活社保卡，存贷款业务拓展等服务。累计发放社保卡41万余张，占全区市场份额的98%，新增激活3万余张。

延伸触角，上门服务“常态化”。“谢谢你们！这么快帮我解决了问题，不然家里又急需用钱，我可真不知道怎么办了！”不久前，陵城农商银行陵城支行为在家瘫痪多年的老人提供上门延伸服务，老人及家人为高效贴心的服务竖起了大拇指，激动地向工作人员再三表示感谢。

这位家住陵城区政府路的王爷爷因为年岁已高，生活自理能力下降，在家中卧床已久。因需支取到期存单，但却忘记了存单密码，无法到网点办理业务。经过电话了解到实际情况后，陵城支行的工作人员考虑到天气炎热且客户卧床行动不便，随即安排两名员工当天下午上门核实情况，为客户提供上门服务。通过耐心细致的沟通，得到老人积极配合。在确认账户状态正常、要素合规后，保留现场合影作为业务办理的依据，与代办人一道返回网点，帮助其挂失重置了几张存单密码并支取成功，顺利帮助客户解决了难题。业务顺利办理完成后，老人及家属反复表示感谢，夸赞农商行时刻为客户着想，不推诿不拒办，服务便捷高效，感受到了农商行服务的温度。

今年来，陵城农商银行践行“以客户为中心”的服务理念，着力提升对客户的人文关怀，根据辖区客户特点和服务需求，不断完善服务手段，为不同客户群体区别提供个性化、亲情化暖心服务，将服务送入村庄社区、送进客户家中，更送到客户心里。至6月末，该行共成立移动金融服务队27支，累计开展移动金融服务队入村活动108场，上门服务200余次。

广泛宣传，金融知识“普及化”，陵城农商银行工作人员就如何防范冼钱、非法集资、电信诈骗、银行卡盗刷等金融知识对用户进行详细讲解。

近日，为持续做好金融知识普及工作，提高金融消费者的风险意识和自我保护能力。陵城农商行在全辖范围组织开展金融知识宣传活动，切实增强金融消费者的金融素养。活动现场，该行通过设立展台，组织社会公众参与“防范非法集资知识答题团队争霸赛”有奖问答、悬挂宣传条幅、发放防范非法集资宣传折页、现场答疑讲解等方式，重点向社会公众普及金融知识，并以老年人、青少年、农民、务工人员等群体作为集中宣传对象，向社会公众宣传电信诈骗、非法集资的违法性、危害性及其表现形式等，引导群众远离金融危险。

同时，该行通过在线上进行广泛宣传，借助微信朋友圈、手机银行APP、短视频等线上渠道开展立体式宣传，积极向社会公众普及金融知识，截至目前，该行累计开展现场宣传活动28场，组织朋友圈转发宣传600余人次，发放宣传折页4500余份，受众人数达20000多人次，一定程度提高了社会公众对等的了解，引导广大群众远离非法金融活动，保护自身财产安全。（ 孙涛）

(责编：赵超、陈键)