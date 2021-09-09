2021年9月6日，中国国际服务贸易交易会之"碳中和国际合作发展论坛"在国家会议中心举行。此次论坛以“碳中和国际合作”为主题，国内外多位院士、知名专家发表了主题演讲，从不同角度探讨了碳中和国际合作面临的形势和发展方向。此次论坛还举行了"全球气候变化与可持续发展国际峰会"启动仪式和"碳中和国际合作科学家协作中心"揭牌仪式。(刘新武摄/光明图片)

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