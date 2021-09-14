本报北京9月13日电 （记者王政）记者13日从国新办新闻发布会上获悉：自2010年以来，我国制造业增加值已连续11年位居世界第一，占全球比重接近30%。作为世界上工业体系最为健全的国家，在500种主要工业产品中，我国有40%以上产品的产量居世界第一。

据介绍，党的十八大以来，我国制造业大国地位进一步巩固。2012年到2020年，我国工业增加值由20.9万亿元增长到31.3万亿元，其中制造业增加值由16.98万亿元增长到26.6万亿元，占全球比重由22.5%提高到近30%。

——制造业国际竞争力显著增强。工信部统计显示，我国工业拥有41个大类、207个中类、666个小类，是全世界唯一拥有联合国产业分类中所列全部工业门类的国家。2020年，我国已有220多种工业产品产量居世界第一位。光伏、新能源汽车、家电、智能手机等重点产业跻身世界前列，通信设备、高铁等领域的一批高端品牌走向全球。最新发布的世界500强企业榜单中，我国工业领域企业有73家入围，比2012年增加28家，“中国制造”在全球产业链供应链中的影响力持续攀升。

——制造业创新能力明显提升。“嫦娥五号”“天问一号”“奋斗者号”“北斗三号”……重大工程捷报频传，大国重器亮点纷呈。2020年，规模以上工业企业研究与试验发展机构总数、研发经费支出均比2012年翻了一番，有效发明专利申请数增长了两倍多。特高压输变电、大型掘进装备、煤化工成套装备、金属纳米结构材料等跻身世界前列，我国制造业正从中国制造向中国创造迈进。

——制造业产业结构加快升级。高技术制造业占规模以上工业增加值比重从2012年的9.4%提高到2020年的15.1%；装备制造业占规模以上工业增加值比重从28%提高到33.7%。技术改造投资占工业投资比重提高到47.1%，新技术、新材料、新装备、新工艺广泛应用，规模以上工业企业新产品销售收入占主营业务收入比重提高到20%左右。

——制造业数字化转型全面提速。我国建成全球最大规模光纤和移动通信网络。5G基站、终端连接数全球占比分别超过70%和80%。数字产业化、产业数字化步伐加快，重点领域关键工序数控化率由2012年的24.6%提高到2020年的52.1%，数字化研发设计工具普及率由48.8%提高到73%。数字经济为经济社会持续健康发展提供了强劲动力。

《 人民日报 》（ 2021年09月14日 01 版）

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