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8月份全国网约车订单数达64321.5万 环比下降17.2%

2021年09月17日10:57 | 来源：人民网
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人民网北京9月17日电 （记者王连香）据交通运输部消息，全国网约车监管信息交互平台统计，截至2021年8月31日，全国共有245家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，环比增加4家；各地共发放网约车驾驶员证352.6万本、车辆运输证136.2万本，环比分别增长0.5%、0.4%。全国网约车监管信息交互平台8月份共收到订单信息64321.5万单，环比下降17.2%。从本月情况看，有以下特点：

据统计，2021年8月订单量超过30万单的网约车平台共18家。在各主要中心城市中，订单合规率最高的是广州，最低的是石家庄。在各主要中心城市中，按订单合规率从高到低排名分别是广州、厦门、南宁、重庆、贵阳、杭州、郑州、深圳、合肥、兰州、呼和浩特、青岛、南昌、宁波、长春、武汉、福州、西宁、南京、海口、长沙、太原、西安、哈尔滨、天津、成都、济南、沈阳、上海、银川、大连、北京、昆明、石家庄。其中，广州、厦门、南宁、重庆、贵阳、杭州、郑州等7个城市订单合规率均在80%以上。

据相关负责人介绍，交通运输部将组织对订单合规率排名最后5名的城市进行约谈。

(责编：王连香、吕骞)

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