人民网北京9月17日电 （记者李栋）17日上午，国家粮食和物资储备局召开新闻通气会公布夏粮收购和秋粮收购部署等相关情况。据国家粮食和物资储备局粮食储备司司长秦玉云介绍，今年秋粮有望再获丰收，收购量也将相应增加。据调度各地情况，预计秋粮旺季收购3500亿斤左右，同比增加200亿斤左右。

粮安天下，农稳社稷。秋粮是全年粮食生产的大头，主要包括玉米、中晚稻和大豆，收购数量大、区域范围广、时间跨度长，历来是粮食收购工作的重中之重。

秦玉云表示，今年中晚稻播种面积保持稳定，玉米播种面积增加较多，秋粮有望再获丰收，收购量也将相应增加。据调度各地情况，预计秋粮旺季收购3500亿斤左右，同比增加200亿斤左右。

据了解，目前中晚稻市场均价每斤1.35元左右，明显高于最低收购价格水平。“预计新粮大量上市后，价格将略有回落，但大部分地区启动最低收购价预案的可能性不大。”秦玉云说。

据秦玉云介绍，为抓好秋粮收购工作，全国粮食和物资储备系统早谋划、早准备、早动手，通过加强统筹组织、强化要素保障、推动农企对接、优化为农服务等方式，各项收购准备工作已基本就绪。

“下一步，将在继续做好夏粮旺季收购收尾工作的同时，加强秋粮收购工作的协调指导，多措并举抓好市场化收购，健全优粮优价市场运行机制。同时，指导督促有关地方和企业认真落实最低收购价政策，做好启动托市收购的各项准备，牢牢守住农民‘种粮卖得出’的底线。”秦玉云说。

(责编：杨虞波罗、吕骞)