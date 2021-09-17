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国家粮食和物资储备局：夏粮收购进入尾声 主产区已累计收购6091万吨

2021年09月17日14:47 | 来源：人民网
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人民网北京9月17日电 （记者李栋）17日上午，国家粮食和物资储备局召开新闻通气会公布夏粮收购进展等情况。据国家粮食和物资储备局粮食储备司司长秦玉云介绍，目前，夏粮收购进入尾声，截至9月15日，主产区累计收购夏粮6091万吨，同比增加260万吨。

秦玉云表示，抓好粮食收购和保供稳市，对保护种粮农民利益、保障国家粮食安全具有重要现实意义。夏粮旺季收购即将圆满收官，总体来看，今年夏粮收购呈现品质好、进度快、价格稳、市场活四大特点。

在品质方面，各地高度重视粮食生产，优化种植结构，加强田间管理是夏粮丰收的重要因素之一。在秦玉云看来，虽然南方部分地区阴雨天气和洪涝灾害带来一定影响，但全国小麦总体质量较好，处于近年来正常水平。小麦、早籼稻三等以上比例均超过90%。同时，优质小麦产量增、销路好、需求旺，比普通小麦高0.1元/斤以上，优粮优价特征明显。

在进度方面，6月下旬收购速度明显加快。据介绍，受低温、连阴雨等影响，小麦收购期较往年有所延后，初期进度相对较慢，6月下旬明显加快，后期收购进度快于上年。河南、江苏等地尽管受洪涝、疫情等因素影响，因相关部门措施有力，妥善应对，整体收购进度基本未受影响。截至9月15日，主产区累计收购夏粮6091万吨，同比增加260万吨。其中，收购小麦5483万吨、早籼稻542万吨、油菜籽66万吨。

夏粮品质好带来的是市场购销活跃，米面加工企业、饲料企业等各类贸易商纷纷入市收购。秦玉云表示，目前，各类企业小麦商品库存比5月初夏粮收购启动前增加近80%。同时，由于小麦、早籼稻收购价格明显高于1.13元、1.22元的最低收购价格水平，主产区均未启动托市收购。预计在9月底结束的夏粮收购旺季前，托市收购启动概率不大。

据了解，在价格方面，新麦上市初期收购均价在1.25元/斤左右，比去年同期高8分钱，后期虽有阶段性小幅波动，但基本都维持在1.25元以上。“早籼稻上市以来，收购价格均在1.3元以上。小麦、早籼稻收购价格均保持了总体平稳态势。”秦玉云说。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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