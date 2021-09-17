9月16日，清华五道口“碳中和经济”论坛召开。中国核电党委书记、董事长卢铁忠作为核能企业代表受邀视频出席论坛，就“碳中和与能源变革”板块主题发表主旨演讲《核能助力“双碳”目标 清洁赋能美好未来》。

卢铁忠表示，发展核能是实现双碳目标现实的战略选择：核能是清洁、低碳、高效、可靠的能源,具有能量密度高、占地规模小、长期运行成本低等独特优势；从全球来看，核能已经成为世界清洁能源主力军；核电是目前可大规模替代化石能源的基荷并具有一定负荷跟踪能力的电源。

卢铁忠认为，我国已具备成为核电强国的发展条件：第一，经过30多年的努力，我国实现了核电规模化发展、形成了完整核电产业链，拥有坚实的人才保障；第二，我国核电运营拥有值得信赖的安全业绩；第三，我国核电站的自主设计、建造水平也进入世界前列，自主设备供货能力大大增强；第四，国家发展核电方针更加积极明确，核能发展前景可期。

对于未来，卢铁忠表示，中国核电将“五业并举”赋能清洁美好未来。

第一、践行核安全文化，打造金字招牌，持续壮大核电市场规模。到“十四五”末，年度核能发电量力争达到2000亿千瓦时，70%以上核电机组运行业绩及综合指数继续保持领先。

第二、探索模式创新，协同客户需求，拓展核能多用途利用。积极挖掘传统核电基地商业大堆价值，有序推进“核电+”项目落地，提供核能供热、制氢、供汽、海水淡化、同位素生产、园区综合智慧能源服务等。中国核电旗下两家企业拟为附近的工业园区提供工业蒸汽。

第三、发挥核电技术服务专长，促进核能事业国际合作步伐加快，继续以技术服务为纽带，不断拓展国际市场，加快构建新发展格局。

第四、坚持融合发展，发挥核电基荷电源属性和核电厂址地利优势，壮大非核清洁能源产业。“十四五”末，公司力争实现风电、光伏项目运行装机容量达到3000万千瓦以上，在建装机容量达到300万千瓦以上。

第五、坚持创新发展，积极突破敏捷清洁技术产业。未来，公司将密切关注能源电力新技术、多种能源耦合技术等前沿技术发展趋势，重点围绕机组安全性能提升、华龙一号运维等项目开展技术创新。适时开展低碳、零碳、负碳技术研发和产业推广。

据悉，本届论坛由清华大学五道口金融学院、苏世民书院和中国经济出版社在清华大学联合主办。会上发布由中国核电提供拍摄支持的纪录片《拥抱能源变革》。

(责编：曹淼、李源)