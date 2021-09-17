人民网北京9月17日电 （记者李楠桦）中秋将至，记者从中国气象局获悉，中央气象台预计，9月17日夜间至20日，我国雨水呈现逐渐增多增强的态势，西北地区东部、西南地区东部、江汉、黄淮、华北、东北等超过10省（市区）将自西向东陆续出现强降雨。需要特别注意的是，此次降雨过程以稳定性降雨为主，降雨影响范围广，波及地区多，降雨量大，且降雨时段与中秋节假期重合。

图片来源：中央气象台

据介绍，降雨具体影响包括，17日夜间至19日白天，主要影响西北地区东部及西南地区东部；18日夜间至19日，华北、黄淮、江汉等地降雨加强；20日，降雨区域将移至内蒙古东南部、东北地区中南部。

其中，四川东北部、重庆、陕西中南部、湖北中西部、河南中北部、山东北部、山西中南部、河北南部和东部、天津、辽宁中南部、内蒙古东南部等地有大到暴雨，局地大暴雨，上述地区累计降雨量有30-60毫米，部分地区80-120毫米，局地可达150-180毫米。

受降雨影响，预计17日夜间至20日，四川东部、重庆西部、陕西西部和南部、河南北部、山西南部、河北东北部和西南部、辽宁西部等地局地发生山洪、地质灾害气象风险较高；四川东部、陕西南部、河南北部、山西南部、河北南部等地可能发生中小河流洪水，局地气象风险较高。

气象专家提醒，8月下旬以来，四川盆地、陕西南部、山西南部、河南北部、河北南部、山东西部等地降雨量较常年同期偏多1-2倍。此次强降雨落区与上述地区高度重叠，建议各地需做好灾害隐患点的巡查排险工作，防范持续性降雨或强降雨天气可能引发的山洪、地质灾害、中小河流洪水和城乡积涝。

“降雨时间恰逢中秋假期，建议加强交通安全管理，降低强降雨对城市运行和公众出行等的不利影响。”该专家表示，同时华北、东北等地以及渤海、黄海等海域注意防范大风天气的不利影响。

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