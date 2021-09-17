9月16日，第十七届中国国际中小企业博览会和首届中小企业国际合作高峰论坛开幕，11家企业共同发布2022年面向中小企业的产品和服务采购信息。其中，京东发布2022年面向中小企业的产品和服务采购计划，总金额为5000亿元。

首届中小企业国际合作高峰论坛开幕，11家企业共同发布2022年面向中小企业的采购信息。受访者供图

京东集团副总裁、京东零售企业业务事业部总裁李靖在高峰论坛上表示，中小企业的健康高质量发展，不仅需要中小企业在转型升级中提高自身价值链、聚焦主业增强竞争力，也需要更多新型实体企业来“助攻”。

工信部最新数据显示，目前我国已经培育了三批共4762家专精特新“小巨人”企业，带动各地培育省级“专精特新”中小企业4万多家。为更好地帮助中小企业冲刺“小巨人”，从政府到产业，各方都推出了多种举措，助力中小企业向专精特新，进而向“小巨人”方向发展。

据京东相关负责人介绍，目前该公司已建立起覆盖全国的供应链基础设施，在供应链合作、产业生态圈打造和创新协同三方面采取一系列措施，为专精特新“小巨人”企业高质量发展提供助力。截至目前，京东企业购服务“专精特新”中小企业超2.7万家，占比接近70%，在4762家专精特新“小巨人”企业中，累计服务超3200家。

同时，根据不同区域中小企业的发展需求，京东企业购以城市为单位，联合各地政府机构、商协会、SaaS服务商、品牌厂商打造“一城一策”城市专项服务。例如在在河北省，以服务特色产业带中小企业为重点，该公司陆续在白沟、辛集、衡水、邢台、张家口、沧州等多个地区落地服务行动。

此外，该负责人表示，京东希望更好的发挥基础设施价值，降低企业数字化转型门槛，助力中小企业跨越“数字化鸿沟”。同时，公司将坚持“以实助实”，依托扎实的基础设施、高效的数智化社会供应链，以及创新的技术服务能力，来推动资源开放共享、技术外溢、大中小融通，助力更多的中小企业加速向专精特新“小巨人”企业发展。

(责编：董童、李源)