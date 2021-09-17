原标题：上海卢湾市政：用恒心解群众“急、难、愁、盼”

近年来，上海卢湾市政工程有限公司（以下简称卢湾市政）始终坚持“以人为本”的服务理念，着眼市民的操心事、烦心事、揪心事，积极贯彻对社会公开的“三项承诺”，为市民解决市政设施、排水方面的“急、难、愁、盼”问题。

10天，昔日“险路”变“坦途”

位于上海市黄浦区淮海中路街道的建德坊，由于小区基础标高比市政道路高出15至30厘米不等，导致小区外围道路、台阶与市政道路人行道衔接处形成了明显高差，时有行人趔趄摔伤。同时，小区业委会、物业公司均无专业技术力量和相应资金实施改建改造，致使此处通行成为困扰建德坊居民20余年的“顽疾”，更成为了生活的一条“险路”。

2021年3月，卢湾市政技术人员先后三次赶赴现场察看、钻探，在查明管线分布情况后，以低成本、小代价确定了改建方案。路面开挖、翻修、道砖铺设、排水井改建和商户台阶修复等工程，耗时仅10天，便使得昔日“险路”变身“坦途”。

3小时，冒溢污水被制伏

2021年8月2日，萌志敬老院向卢湾市政“天柱热线”电话求助：敬老院食堂常有污水冒溢，已经影响到老人们正常进出。接电后，卢湾市政立即组织人员进行现场排摸调查，在敲定具体施工方案、办理相关手续后即刻进行现场施工，耗时仅3小时便解决了下水道排水不畅问题。为此，老人们特请敬老院物业管理处代为送上“排水保障通万家，热线连着千万户”的锦旗以示感谢。

秒赞，“小河淌水”不复返

2021年8月，上海市排水管理事务中心团员青年一线践学的队伍到访卢湾市政建国东路道路积水改善工程施工现场，并重访了位于复兴居民区曾经的积水点。

“自从附近积水点改造工程完成后，尤其经受了‘烟花’台风的大考，居民出行几乎不会再受到影响。”复兴居委会居民代表说；曾经“小河淌水”的记忆已然被覆盖，居民们对合肥路的工程质量予以肯定，特别感谢了市政施工人员在工程开展期间为沿线居民清运生活垃圾、疏通周边菜场下水道做出的积极努力。

(责编：曹淼、李源)