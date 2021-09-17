据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2021年9月17日13时34分，神舟十二号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆，执行飞行任务的航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波安全顺利出舱，身体状态良好，空间站阶段首次载人飞行任务取得圆满成功。此次是东风着陆场首次执行载人飞船搜索回收任务。

神舟十二号载人飞船于6月17日从酒泉卫星发射中心发射升空，随后与天和核心舱对接形成组合体，3名航天员进驻核心舱，进行了为期3个月的驻留，在轨飞行期间进行了2次航天员出舱活动，开展了一系列空间科学实验和技术试验，在轨验证了航天员长期驻留、再生生保、空间物资补给、出舱活动、舱外操作、在轨维修等空间站建造和运营关键技术。神舟十二号载人飞行任务的圆满成功，为后续空间站建造运营奠定了更加坚实的基础。

全程实录：

14时15分更新

神舟十二号三名航天员安全顺利出舱。

14时06分更新

地面搜救回收分队抵达落点。

13时52分更新

神舟十二号载人飞行任务取得圆满成功。

13时45分更新

神舟十二号三名航天员状态良好。

13时43分更新

返回舱舱门打开。

13时42分更新

建立工作区，多单位协同进行处置。

13时40分更新

搜救人员正在进行现场处置。

13时34分更新

神舟十二号返回舱顺利着陆。

13时26分更新

神舟十二号航天员报告感觉良好。

13时24分更新

返回舱乘伞降落，距离地面6公里左右，返回舱抛防热大底。

13时22分更新

返回舱主降落伞打开。

13时20分更新

伞舱盖打开，先后拉出引导伞、减速伞、主伞。

13时17分更新

返回舱出“黑障区”。

13时15分更新

返回舱进入“黑障区”，地面光学设备捕获返回舱图像。

13时10分更新

空中搜救回收分队到达预定区域。

13时08分更新

推进舱与返回舱已分离。

13时06分更新

轨返分离已完成，即将进行推返分离。

12时59分更新

神舟十二号返回舱进入惯性滑行阶段。

12时52分更新

神舟十二号返回舱着陆前进行四次落点预报。

12时47分更新

神舟十二号返回舱返回制动结束。

12时45分更新

神舟十二号返回舱返回制动开机。

12时44分更新

神舟十二号返回舱第二次调姿到位。

12时43分更新

神舟十二号返回舱第一次调姿到位。

(责编：牛镛、胡永秋)