人民网北京9月17日电 （王仁宏）9月17日，农业农村部新闻办公室举行新闻发布会，介绍第四届全球水产养殖大会的相关情况。

农业农村部就第四届全球水产养殖大会相关情况举行新闻发布会。来源：农业农村部网站

我国首次举办全球水产养殖大会

据农业农村部渔业渔政管理局局长刘新中介绍，我国是水产养殖第一大国。应联合国粮农组织邀请，经国务院批准，农业农村部与联合国粮农组织和亚太区域水产养殖中心网于今年9月22日至25日，在上海举办第四届全球水产养殖大会。

全球水产养殖大会是由联合国粮农组织发起，曾叫“千年养殖大会”，每十年举办一次，本次大会为中国首次举办。刘新中表示，这既是新千年以来农业农村部与联合国粮农组织共同主办的层次最高、规模最大的国际性渔业会议，也是全方位展现全球水产养殖成果和中国水产养殖发展经验、共商今后全球水产养殖发展大计的重要平台。

他表示，当前人类社会发展面临挑战。不仅要养活人口、提供生计，还要应对气候变化和环境退化对资源环境造成的严重影响。粮食和农业是实现《联合国2030年可持续发展议程》目标的关键，其中水产养殖发挥着重要作用。本次大会以“面向食物供给和可持续发展的水产养殖”为主题，旨在全面总结近十年全球水产养殖发展成就，分析全球水产养殖发展的机遇、问题和挑战，提出未来十年水产养殖发展方向和主要措施。

“大会的举办得到了各有关国际组织和全球各国的广泛支持和关注。”刘新中介绍，目前，报名参加本次大会的共有2700余人，线上参会2200余人，来自120个国家、地区和经济体及有关国际和区域组织。现场参会控制在500人以内，包括中央和国家机关有关部门负责同志、有关院士专家、各省渔业主管部门、有关科研教学单位和知名涉渔企业代表，21个国家和经济体驻华使节现场参加大会。

预将发布两项重要成果

据介绍，在此次举行的第四届全球水产养殖大会上，将发布《促进全球水产养殖业可持续发展的上海宣言》（以下简称《上海宣言》）、《关于促进南南和三方水产养殖可持续发展合作倡议》（以下简称《合作倡议》）两项重要成果。

刘新中表示，《上海宣言》是由联合国粮农组织起草，旨在分析全球水产养殖业发展的机遇、问题和挑战，提出未来十年水产养殖业发展方向和主要措施。

作为大会的重要成果文件，《上海宣言》将全面响应联合国2020年可持续发展议程提出的消除饥饿，实现粮食安全，改善营养状况和促进可持续农业等发展目标，系统回答水产养殖如何为可持续发展目标做出贡献，对促进全球水产养殖业可持续发展具有重要意义。

《合作倡议》是由农业农村部与联合国粮农组织共同提出，主要包括四个方面内容：

一是支持绿色、低碳、循环的发展理念，统筹水产养殖发展过程中，经济发展和生态环境保护的关系，指出全球水产养殖发展应是以绿色发展为导向的高质量发展。

二是鼓励水产养殖技术先进国家和利益相关者通过南南和三方合作，向广大发展中国家和地区提供技术支持，促进水产养殖可持续发展。

三是倡议在南南和三方合作的基础上，充分发挥每个合作伙伴的比较优势，加强区域性水产养殖培养和能力建设的合作，推动利益相关方共享知识与经验。

四是呼吁国际社会积极行动起来，增强全球水产养殖发展在面临气候变化、极端天气和自然灾害等影响时的抵御力，推动灾后、疫后水产养殖可持续发展与经济复苏。

持续助力消除全球贫困与饥饿

会议期间，为响应联合国粮农组织“手拉手”倡议，促进水产养殖国际合作，生态环境部还将于9月24日主办“促进可持续水产养殖发展的南南和三方合作高端圆桌会议”（以下简称圆桌会议），旨在促进发展中国家和发达国家在可持续水产养殖领域的合作，发展伙伴关系，促进知识分享和技术转移，并共同研讨进一步加强合作的行动计划。

刘新中表示，南南、三方合作被认为是落实联合国2030年可持续发展议程的有效机制。2019年9月，联合国粮农组织发起“手拉手”倡议，促成捐助方和受援方结对子，以支持最不发达内陆国家、小岛屿发展中国家和受粮食危机影响国家的发展。

“去年来，中国积极响应联合国粮农组织‘手拉手’的倡议，深度参与水产养殖南南与三方合作，为消除全球的贫困和饥饿，提供优质动物蛋白，促进当地经济社会发展，做出了自己的贡献。”发布会上，农业农村部渔业渔政管理局副局长江开勇介绍了中国在促进全球水产养殖南南合作和三方合作方面的突出成果。

加大支持力度。自2009年起，中国陆续向联合国粮农组织南南合作信托基金进行了三期捐资，并支持发展中国家利用联合国南南合作机制，实施以水产养殖为重点内容的南南合作项目，有效地改善了部分国家水产养殖基础设施条件。中国与联合国粮农组织、欧盟、荷兰以三方合作的形式，帮助非洲国家提高水产养殖技术水平，取得了很好的成效。

强化人才培养。目前中国已经建成海水和淡水两个国际水产养殖技术培训基地，其中中国水产科学研究院淡水渔业研究中心是联合国粮农组织水产养殖及内陆渔业研究培训的参考中心。据不完全统计，“十三五”期间，中国已经为50多个国家和地区培训了2000多名水产养殖技术人员和管理人才，先后招收30多个国家近300名留学生攻读硕士、博士学位。

共享技术模式。中国积极派遣水产养殖专家深入广大发展中国家，提供一线的技术指导、示范和咨询服务。据不完全统计，2010年以来，中国先后派出了近200名专家赴40多个国家和地区担任水产养殖的技术和顾问，指导当地水产养殖技术发展。中国组织东南亚、南亚国家代表实地考察哈尼梯田的稻渔共作模式，与联合国粮农组织共同举办国际研讨会，分享经验和案例。目前稻渔综合种养已经在东南亚、南亚、非洲、拉丁美洲落地生根。此外，我国还向周边国家捐赠鱼苗，在东盟推广水产养殖技术，在非洲推动罗非鱼回故乡等系列活动。

据悉，圆桌会议共有16个国家和经济体代表参会，其中部长级代表12人，联合国粮农组织、国际农业发展基金代表等参加。

(责编：王仁宏、吕骞)