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异地订单催火“孝心经济” 中秋五仁月饼成父母最爱

2021年09月17日15:23 | 来源：北青网
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原标题：异地订单催火“孝心经济” 美团数据中秋五仁月饼成父母最爱

中秋临近，月饼、大闸蟹等时令食品迎来了销售高峰。9月17日，记者从美团优选方面了解到，中秋前夕，全国孝心单单月规模突破250万，月饼、酒水、水果礼盒成为了异地下单的热销商品。

“我不理解我妈为什么这么爱吃五仁月饼，但她每次就要这个馅儿的。”北京一白领刘女士表示，她母亲月饼只吃五仁的，现在月饼种类越来越丰富，经典口味反而不太好买，好在社区电商平台上口味齐全，只需要设置好地址，便可下单到父母家附近的站点，非常方便。

据了解，中秋节给爸妈买的月饼有七成都是五仁馅的，“经典五仁”成为了当之无愧的“No.1”。而除了“五仁”口味之外，枣泥、枣蓉馅儿的月饼是东北地区愿意送给父母的口味，西安、银川等西北地区偏爱水果馅儿月饼，成都、重庆等西南地区则对云腿月饼情有独钟。

美团数据显示，月饼的相关搜索量近两周增长8倍，乳制品、粮油副食、水产等商品销量也增幅迅猛。在中秋节期间，美团优选上线了“孝心优选”商品专区，除了日常需求比较多的柑橘、蜜桔、蜜柚等时令水果，还特别针对中秋时节推荐了月饼礼盒、鲜活大闸蟹、生蚝、红酒套装、中老年奶粉等商品，更可以随手买个绞肉机、电热水壶、乳胶枕之类的小家电，让家里的父母轻松点。

除了优化商品以外，美团优选也针对“孝心单”全链路进行了优化，在“父母家”地址的基础上，更新了订单备注功能，用户在给父母下单后，可以在订单备注中进行标注，享受优先分拣、送货上门等服务。

根据美团优选提供的数据显示，孝心单的年龄结构中，90后占比约52%，00后占比约 10%，妥妥的孝心单消费主力军，还有不少00后中秋喜欢给父母送螺蛳粉。不仅如此，中秋前夕，还有近十万00后今年第一次使用美团优选就下单给了父母。

根据美团优选提供的数据显示，广州、深圳、东莞、北京、佛山为下单最多的5座城市。其中广州单量突破10万单，居全国第一；南昌、郑州、海口、成都、武汉、长春、哈尔滨、银川、长沙和济南分列孝心单环比增速最快Top10，其中南昌的下单量相比上个周期暴增了47%，增速全国第一。

(责编：曹淼、李源)

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