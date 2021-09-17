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民政部关停11家非法社会组织网站 中国武警基金会等在列

2021年09月17日17:19 | 来源：人民网
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人民网北京9月17日电 （王仁宏）据民政部消息，近日，民政部、中央网信办、工业和信息化部深入贯彻落实党中央决策部署，持续发力，精准打击，依法关停了2021年第六批11家非法社会组织网站及其新媒体账号，清除了有关关联网页。

此次关停涉及中国武警基金会、国际武术发展协会、中华陶瓷大师联盟、中国天使投资联盟、中国慢性病康复理疗研究院等11家已被取缔的非法社会组织。

制图：王仁宏

据悉，自今年3月20日进一步打击整治非法社会组织专项行动以来，民政部会同有关部门，依据《中华人民共和国网络安全法》《互联网信息服务管理办法》等有关法律法规，对已取缔的非法社会组织的网站进行排查，前期已分五批次关停了56家仍在运营的非法社会组织网站及其开办的微信、微博等新媒体账号，进一步夯实了线下打击整治成果，巩固了线上线下治理闭环。

民政部有关负责人表示，将持续保持高压打击态势，加强网络监测与排查，线上线下同步查处，坚决铲除非法社会组织的滋生土壤。对于性质恶劣、屡教不改的非法社会组织发起人，还将提请工信部门依法纳入违法互联网站（主办者）黑名单。

民政部提醒有关机构和社会公众，在与社会组织开展合作或者参与其活动时，务必注意核查其身份。全国社会组织的登记信息可通过中国社会组织政务服务平台中国社会组织动态政务微信等渠道在线查询。社会公众还可登录中国社会组织政务服务平台，通过“投诉举报”栏目，提供涉嫌非法社会组织活动信息、主要负责人及骨干人员的线索信息。

(责编：王仁宏、章斐然)

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