人民网北京9月17日电 （王仁宏）据民政部消息，近日，民政部、中央网信办、工业和信息化部深入贯彻落实党中央决策部署，持续发力，精准打击，依法关停了2021年第六批11家非法社会组织网站及其新媒体账号，清除了有关关联网页。

此次关停涉及中国武警基金会、国际武术发展协会、中华陶瓷大师联盟、中国天使投资联盟、中国慢性病康复理疗研究院等11家已被取缔的非法社会组织。

制图：王仁宏

据悉，自今年3月20日进一步打击整治非法社会组织专项行动以来，民政部会同有关部门，依据《中华人民共和国网络安全法》《互联网信息服务管理办法》等有关法律法规，对已取缔的非法社会组织的网站进行排查，前期已分五批次关停了56家仍在运营的非法社会组织网站及其开办的微信、微博等新媒体账号，进一步夯实了线下打击整治成果，巩固了线上线下治理闭环。

民政部有关负责人表示，将持续保持高压打击态势，加强网络监测与排查，线上线下同步查处，坚决铲除非法社会组织的滋生土壤。对于性质恶劣、屡教不改的非法社会组织发起人，还将提请工信部门依法纳入违法互联网站（主办者）黑名单。

民政部提醒有关机构和社会公众，在与社会组织开展合作或者参与其活动时，务必注意核查其身份。全国社会组织的登记信息可通过中国社会组织政务服务平台、中国社会组织动态政务微信等渠道在线查询。社会公众还可登录中国社会组织政务服务平台，通过“投诉举报”栏目，提供涉嫌非法社会组织活动信息、主要负责人及骨干人员的线索信息。

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