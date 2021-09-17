人民网北京9月17日电 （记者夏晓伦）“未来面对我国2030年碳达峰、2060年碳中和目标，‘西电东送’不仅肩负保障东中部万家灯火电力供应的重任，而且也将成为我国西北清洁能源外送命脉，关系东中部低碳发展的需要。”中国宏观经济研究院能源研究所可再生能源中心副主任郑雅楠在接受人民网记者采访时表示。

“西电东送”工程是我国西部大开发的标志性工程，也是解决我国东西资源禀赋分布不均的大动脉。据了解，2000年以来，我国已建成北、中、南“西电东送”三条大通道，其中北通道主要将晋陕蒙宁的火电和黄河上游部分水电打捆向华北地区输送；中通道主要将长江中下游干支流的水电输送到华中和华东地区；南通道主要将云南、贵州、广西的水电和火电向广东输送。

国家电网经济技术研究院输电网规划中心副处长刘斯伟介绍，经历20余年的建设，“西电东送”输电通道合计输电容量约2.7亿千瓦，不仅将西部地区丰富的资源优势转化成经济优势，带动了西部地区相关产业发展，而且也有力支援了我国东中部地区日益增长的电力需求，促进了全国联网。

随着产业发展升级，“十三五”来我国第三产业和居民用电占比快速提升，带动空调电力负荷比重大幅增加，负荷“尖峰化”“季节性”趋势显著，同时极端天气灾害发生日益频繁，使我国电力保供承受巨大压力。

中国宏观经济研究院能源研究所科研外事处副处长苏铭指出，特别是今年夏季受拉尼娜事件影响，全国大部分地区气温偏高，黄淮、江淮、江汉、江南等地高温（日最高气温≥35℃）日数较常年同期偏多，出现了阶段性高温热浪。负荷“尖峰化”叠加“极端天气”造成我国东中部地区电力负荷激增，据估算，国家电网经营区域和南方电网经营区域合计电力错峰需求超过8000万千瓦。

刘斯伟表示，面对巨大保供压力，50余条“西电东送”线路为中东部地区带来了约2.7亿千瓦的送电能力，有力保障了我国中东部地区缺电省份电力供应。特别面对河南灾情，运煤通道受阻、网内机组停运，天中直流、青豫直流最大支援河南电力240万千瓦，累计支援电量约7000万千瓦时，有力缓解了河南电网供需紧张局面。

郑雅楠介绍，另外，南网“八交十一直”西电东送大通道不仅缓解广东、广西迎峰度夏期间电力供应紧张局面提供了坚强保障，而且依托91%的清洁能源占比优势，减少东部地区电煤消耗约31万吨，减排二氧化碳约83万吨。

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