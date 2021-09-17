人民网北京9月17日电 （记者王震）据财政部网站消息，9月17日，财政部、应急部紧急预拨四川省3000万元中央自然灾害救灾资金，支持四川省做好泸县6.0级地震救灾工作，重点用于开展应急抢险救援和受灾群众救助。财政部要求四川省及时下拨中央财政补助资金，切实加强资金监管，充分发挥资金效益，把保障人民群众生命财产安全放在第一位，最大限度减少人员伤亡和财产损失。

另据四川省泸州市泸县6.0级地震抗震救灾第二次新闻发布会通报，截至9月17日12时，“9·16”泸县6.0级地震灾害造成3人死亡，无新增死亡人数；146人受伤（其中：3人重伤，1人经救治转为轻伤，另2名重伤人员生命体征平稳）。紧急转移76548人、紧急转移安置14400人。房屋受损等受灾情况正在进一步核实中。

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