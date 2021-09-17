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财政部：前8月全国一般公共预算收入150088亿元 同比增长18.4%

2021年09月17日19:27 | 来源：人民网
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人民网北京9月17日电 （记者王震）据财政部网站17日消息， 2021年1-8月累计，全国一般公共预算收入150088亿元，同比增长18.4%，主要税收收入项目同比均保持增长。

具体来看，1-8月累计，中央一般公共预算收入70467亿元，同比增长18.9%；地方一般公共预算本级收入79621亿元，同比增长17.9%。全国税收收入129627亿元，同比增长19.8%；非税收入20461亿元，同比增长10.4%。

支出方面，1-8月累计，全国一般公共预算支出155371亿元，同比增长3.6%。其中，中央一般公共预算本级支出20502亿元，同比下降3.6%；地方一般公共预算支出134869亿元，同比增长4.8%。

全国政府性基金预算收支情况，1-8月累计，全国政府性基金预算收入53693亿元，同比增长14.2%；全国政府性基金预算支出59213亿元，同比下降7.3%。

(责编：王震、高雷)

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