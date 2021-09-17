9月17日，由海尔集团和加里·哈默管理实验室（MLab）联合主办，以“体验迭代 价值循环”为主题的第五届人单合一管理模式引领论坛在青岛开幕。据了解，本届论坛吸引了全球数百位专家、学者、企业家共同探讨物联网时代的管理变革之道。

在论坛上，2006年诺贝尔经济学奖获得者埃德蒙·费尔普斯，伦敦商学院教授客座教授、MLab管理实验室创始人及主任加里·哈默现场分享了对于当前全球经济以及管理模式变革、企业可持续增长的看法。

埃德蒙·费尔普斯教授提出，为了产生足够的活力，实现内生创新的普及，一个国家也必须发挥“普通人”的创造力，而不仅仅关注那些具备有适合天赋的人。他认为，人单合一模式下，任何人都可以凭借有竞争力的预案，竞争上岗，员工不再是被动执行者，而是拥有三权的创业者和动态合伙人。

这与当天的另一位演讲嘉宾加里·哈默的观点不谋而合，他始终认为，企业不能总是依赖于创业者产生新的想法，而是要建立一个生态系统。而“海尔正在建立一个流动的，可以简单地移动、适应和重新调整的组织，让每个员工快速迭代用户体验，最重要的是鼓励并释放了企业家精神”。

海尔集团董事局主席、首席执行官张瑞敏。受访者供图

海尔集团董事局主席、首席执行官张瑞敏发表了主旨演讲《于第四次工业革命中再生的新范式——生态品牌》。他提出，在第四次工业革命的挑战中，要么自我进化，与时代共生存；要么自我僵化，被时代所淘汰。其标志则是能否创造出生态品牌。生态品牌作为一个体系，概括起来包含了“三自”和“三新”：人单合一是升华自然人到自主人的新模式；链群合约是颠覆科层制自组织的新生态；生态品牌是创造价值自循环的新范式。

当天，凯度、牛津大学和《哈佛商业评论》联合制定的“生态品牌认证体系”发布。据介绍，该体系的制定过程中已对海尔集团等企业的生态品牌实践进行了案例研究和试点验证，下一步将向全球范围内的企业和品牌开放生态品牌的认证，旨在激励更多企业参与生态品牌建设，推动社会经济向更有价值、更有内涵的方向发展。

凯度集团大中华区总裁、BrandZ全球主席王幸表示，生态品牌认证体系将于2022年初正式启动，该体系不仅仅是为了评估品牌而存在，更是一个生态品牌的核心平台，能够将参与生态建设的各方聚集在一起，在物联网时代进一步促进生态品牌的发展。

此外，论坛当天还发布了《共赢增值表蓝皮书》。中欧国际工商学院法国依视路会计学教席教授、海尔共赢增值表研究院院长许定波直言，共赢增值表应该是过去二十年全球管理理念，尤其管理会计方面最重要的创新。

国际注册专业会计师公会管理会计版块全球首席执行官夏鼎认为，共赢增值表作为财务管理的“第四张表”，将成为管理会计师适应数字时代的战略管理工具，服务企业战略转型，持续创造价值循环与增值。

(责编：董童、李源)