原标题：互联互通助力互联网行业高质量发展

工信部日前表示，正按照互联网行业专项整治行动方案安排，对屏蔽网址链接重点整治。并提出了有关即时通信软件的合规标准，要求各平台按标准解除屏蔽，困扰用户多年的分享链接乱码现象或将一去不复返。业内专家表示，互联网行业进一步互联互通有利于推进行业整体高质量发展。

屏蔽网址链接，即无正当理由限制网址链接的识别、解析、正常访问，在互联网平台之间屡见不鲜。例如，淘宝与微信之间相互屏蔽访问、微信封禁抖音等，都属于这一类问题。在数字经济领域，一些市场具有很高的进入壁垒、转换成本等特征，使得消费者和企业通常被锁定在大型平台上，缺乏更多的选择权。反过来，这也提高了大型平台企业在相关市场的主导地位，阻碍了新入局者进入市场的可能。

中国人民大学国发院金融科技与互联网安全研究中心主任杨东表示，平台屏蔽网址链接行为不仅很大程度上损害消费者权益，对用户间信息数据的共享带来阻碍，增加用户交易成本，而且大大限制用户的选择权。同时，平台屏蔽网址链接行为提高市场的进入壁垒，割裂了数字市场，不利于互联网行业的互联互通。

据了解，国外互联网巨头之间较少出现限制用户转发、屏蔽分享链接行为。各类服务提供商都可以在Facebook上自由转发，YouTube、Twitter等平台外链都也可以自由添加访问。

2020年12月，欧盟提出《数字市场法案》草案，包括开放生态，赋予用户及其授权的第三方访问数据的权限并为访问提供便利，以及不能在技术上限制终端用户在不同App或服务间进行切换等。今年以来，美国、德国等国家也相继出台政策，关注平台的锁定效应问题。

PC时代用户在标准浏览器上可以没有障碍地访问任何网站的内容，但是到了移动互联网时代，App是一个一个独立的个体，相互之间连接非常困难，很多内容被封锁在App内，使得用户的访问变得困难。而掌握了海量用户的平台可以通过链接屏蔽，把更好的产品拒之门外。

业内人士表示，在国内的互联网环境中，商业巨头平台彼此屏蔽、相关平台规则向自家内容倾斜的现象已经存在多年。其最根本的原因在于中国市场足够大，巨头在国内即可获得足够的市场份额、经营业绩、发展空间等，一旦出现竞争对手，就会进入防御状态，相互之间争夺资源。

众多超级平台开始逐渐成为一座座孤岛，不仅不对搜索引擎开放，还屏蔽其他平台链接。调查数据显示，平台封禁给超九成受访者带来影响，有超七成受访者认为平台封禁行为会侵害消费者的合法权益。广大用户对国内互联网平台之间解除屏蔽的呼声越来也高。

工信部信息通信管理局局长赵志国表示，无正当理由限制网址链接识别、解析、正常访问，影响了用户体验，损害了用户权益，扰乱了竞争秩序。在前期App专项治理等工作基础上，工信部在今年7月启动为期半年的互联网行业专项整治行动，聚焦扰乱市场秩序、侵害用户权益、威胁数据安全、违反资源和资质管理规定的四个方面、八类问题进行集中整治，而屏蔽网址链接是本次专项行动重点整治问题之一。

专家表示，平台间互联互通能够使参与各方都能从中获得增益。对平台自身而言，通过吸纳第三方平台的业务，平台不仅可以进一步充实其生态系统，在其自有流量逼近峰值的情况下，数据的多样性和质量的提升将有利于数据红利的发掘，进一步加强算法训练，提升平台整体运作效率。对第三方平台而言，通过共享大平台的流量和数据，可以帮助其更快完成用户流量和关键数据的积累，实现正向反馈回路，充分激发市场竞争活力。链接全面开放之后，基于平台之间的互通合作，将使得各平台用户量均会有所上升。

工信部表示，目前正按照互联网行业专项整治行动方案安排，指导相关互联网企业开展自查整改。同时，也要求企业能够按照整改要求，务实推动即时通信屏蔽网址链接等不同类型的问题分步骤、分阶段得到解决。对此，多家互联网平台也纷纷作出回应，给用户提供安全、可靠、便利的网络空间。下一步，将聚焦重点问题，加强行政指导、加强监督检查、强化依法处置。

众多业内人士和专家表示，在互联网行业高质量发展的背景下，互联互通成为互联网企业的必然选择。要把进一步互联互通作为推进中国互联网产业高质量发展的重要途径，不断创新模式、做大增量。同时，加大政策、法律层面的建设和支持，形成互通开放、规范有序、保障安全的互联网发展良好环境。

(责编：曹淼、李源)