华为城市智能体围绕“高效处置一件事”，以智能和协同为宗旨，借助数字化管理手段，通过数据支撑和分析、理顺处理流程、驱动线上线下协同，助推“一网统管”，提升城市治理能力。“一网统管”将城市运行“全场景”信息连成一体，可“全天候”积累流程中每一个信息，打破单个体系，打通行业界别，通过人工智能的分析判断，产生全新认知，创建“全价值”。

城市智能体：夯实“一网统管”技术底座，助力城市更聪明、更智慧

实现城市“一网统管”，智能系统的“感、传、知、用”四部分缺一不可。通过全场景感知，构建立体化感知体系，借助网络联接实现数据高效传递、数据汇集。在此基础上，利用大数据、AI技术等进行智能判断和任务分发，并通过线上线下联动，实现业务应用精准执行、任务高效闭环。

依托人工智能，“一网统管”实现对业务场景智能识别、线上数据指令及时传递、线下网格管理员执行有效对接，从而完成点到点的精细化治理。可以说，人工智能是“一网统管”不可或缺的基础能力。

近年来，华为城市智能体凭借昇腾人工智能的超强算力，立足“智能交互、智能联接、智能中枢、智慧应用”等构成部分，完全具备提供“全场景智慧、全要素聚合、全周期运营”的能力，这与“一网统管”所需要的技术架构和能力全面耦合，已成为近期智慧城市建设选择的目标架构之一。接下来，华为城市智能体将构筑动能澎湃的城市数字底座，助力“一网统管”行稳致远，进一步提升城市治理能力。

城市智能体：提升“一网统管”能级，加速城市高质量发展

城市智能体助力上海、深圳、广州、苏州、佛山、黄山等多个城市开展“一网统管”实践。

上海市黄浦区综合汇聚房屋、人口、环境、水电、12345热线等10多类数据，实现事态实时推送预警，管理服务精准到户；深圳市建立应急三级联动指挥调度体系，实现事件预测预防、统一指挥、分级响应、上下联动；广州市白云区12345热线实现智能派单和监督任务闭环，市民问题处理效率提升70%以上；苏州工业园打通汇聚园区31个部委办局及相关单位共计43个信息系统数据，以视频AI对河道进行监管，实现对河道内乱扔垃圾、倒排污水等场景自动抓拍、自动报警，促进社会综合治理精准化；佛山市禅城区整合资源，多格合一，打造社会综合治理平台，数据填报效率提升50%以上，实现区、镇（街道）、村（社区）、网格四级闭环；黄山市打通市民热线、河长、城管、环卫等环节业务，依靠生态环保大数据平台，集信息整合、可视化分析及决策于一体，量化责任到区县，推进生态环境精细化管理。

城市智能体坚持以人为本、以人工智能为基，在城市应急、水务、生态环境、社会治理、市场监管、供热等行业开展生动实践，全方位提升“一网统管”的治理能力，助推做优“一网统管”，做强现代治理，以城市数字化转型方案促进城市高质量发展迈向新台阶。

数据来源：华为公司

《 人民日报 》（ 2021年09月13日 14 版）

(责编：董童、李源)