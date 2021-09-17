人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技>>2020年财经专题>>鲲鹏生态伙伴大会

华为城市智能体：做优“一网统管”，做强现代治理

2021年09月17日15:07 | 来源：人民网－人民日报
小字号

 

　　华为城市智能体围绕“高效处置一件事”，以智能和协同为宗旨，借助数字化管理手段，通过数据支撑和分析、理顺处理流程、驱动线上线下协同，助推“一网统管”，提升城市治理能力。“一网统管”将城市运行“全场景”信息连成一体，可“全天候”积累流程中每一个信息，打破单个体系，打通行业界别，通过人工智能的分析判断，产生全新认知，创建“全价值”。

　　城市智能体：夯实“一网统管”技术底座，助力城市更聪明、更智慧

　　实现城市“一网统管”，智能系统的“感、传、知、用”四部分缺一不可。通过全场景感知，构建立体化感知体系，借助网络联接实现数据高效传递、数据汇集。在此基础上，利用大数据、AI技术等进行智能判断和任务分发，并通过线上线下联动，实现业务应用精准执行、任务高效闭环。

　　依托人工智能，“一网统管”实现对业务场景智能识别、线上数据指令及时传递、线下网格管理员执行有效对接，从而完成点到点的精细化治理。可以说，人工智能是“一网统管”不可或缺的基础能力。

　　近年来，华为城市智能体凭借昇腾人工智能的超强算力，立足“智能交互、智能联接、智能中枢、智慧应用”等构成部分，完全具备提供“全场景智慧、全要素聚合、全周期运营”的能力，这与“一网统管”所需要的技术架构和能力全面耦合，已成为近期智慧城市建设选择的目标架构之一。接下来，华为城市智能体将构筑动能澎湃的城市数字底座，助力“一网统管”行稳致远，进一步提升城市治理能力。

　　城市智能体：提升“一网统管”能级，加速城市高质量发展

　　城市智能体助力上海、深圳、广州、苏州、佛山、黄山等多个城市开展“一网统管”实践。

　　上海市黄浦区综合汇聚房屋、人口、环境、水电、12345热线等10多类数据，实现事态实时推送预警，管理服务精准到户；深圳市建立应急三级联动指挥调度体系，实现事件预测预防、统一指挥、分级响应、上下联动；广州市白云区12345热线实现智能派单和监督任务闭环，市民问题处理效率提升70%以上；苏州工业园打通汇聚园区31个部委办局及相关单位共计43个信息系统数据，以视频AI对河道进行监管，实现对河道内乱扔垃圾、倒排污水等场景自动抓拍、自动报警，促进社会综合治理精准化；佛山市禅城区整合资源，多格合一，打造社会综合治理平台，数据填报效率提升50%以上，实现区、镇（街道）、村（社区）、网格四级闭环；黄山市打通市民热线、河长、城管、环卫等环节业务，依靠生态环保大数据平台，集信息整合、可视化分析及决策于一体，量化责任到区县，推进生态环境精细化管理。

　　城市智能体坚持以人为本、以人工智能为基，在城市应急、水务、生态环境、社会治理、市场监管、供热等行业开展生动实践，全方位提升“一网统管”的治理能力，助推做优“一网统管”，做强现代治理，以城市数字化转型方案促进城市高质量发展迈向新台阶。

　　数据来源：华为公司

　　《 人民日报 》（ 2021年09月13日 14 版）

(责编：董童、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
国家粮食和物资储备局：夏粮收购进入尾声 主产区已累计收购6091万吨
　　人民网北京9月17日电 （记者李栋）17日上午，国家粮食和物资储备局召开新闻通气会公布夏粮收购进展等情况。据国家粮食和物资储备局粮食储备司司长秦玉云介绍，目前，夏粮收购进入尾声，截至9月15日，主产区累计收购夏粮6091万吨，同比增加260万吨。…
国家粮食和物资储备局：秋粮有望再获丰收 预计旺季收购3500亿斤左右
　　人民网北京9月17日电 （记者李栋）17日上午，国家粮食和物资储备局召开新闻通气会公布夏粮收购和秋粮收购部署等相关情况。据国家粮食和物资储备局粮食储备司司长秦玉云介绍，今年秋粮有望再获丰收，收购量也将相应增加。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部