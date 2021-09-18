本报北京9月17日电 （记者林丽鹂）在16日举行的中国质量（杭州）大会上，第四届中国质量奖评选结果揭晓，9个组织和1名个人获得第四届中国质量奖，80个组织和9名个人获得第四届中国质量奖提名奖。

在各地区各行业广泛推荐基础上，经中国质量奖评选表彰委员会评选，市场监管总局审定并核报国务院，决定授予京东方科技集团股份有限公司、中铁工程装备集团有限公司、美的集团股份有限公司、福耀玻璃工业集团股份有限公司、博世汽车部件（苏州）有限公司、宁波舟山港集团有限公司、银行间市场清算所股份有限公司、北京空间飞行器总体设计部、中国核电工程有限公司“华龙一号”研发设计创新团队等9个组织及中国交通建设股份有限公司总工程师林鸣第四届中国质量奖，授予徐工集团工程机械股份有限公司等80个组织和李万君等9名个人第四届中国质量奖提名奖。

中国质量奖是中国质量领域的最高荣誉，于2012年经中央批准设立，每两年评选一次，已开展了四届评选表彰活动。中国质量奖旨在推广科学的质量管理制度、模式和方法，促进质量管理创新，传播先进质量理念，激励引导全社会不断提升质量，推动建设质量强国。

在中国质量（杭州）大会上，市场监管总局还举办“先进质量管理经验分享”分论坛，宣传推广中国质量奖获奖组织的质量管理创新成果与最佳实践。

《 人民日报 》（ 2021年09月18日 06 版）

(责编：白宇、赵欣悦)