人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

第四届中国质量奖评选结果揭晓

2021年09月18日06:38 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京9月17日电  （记者林丽鹂）在16日举行的中国质量（杭州）大会上，第四届中国质量奖评选结果揭晓，9个组织和1名个人获得第四届中国质量奖，80个组织和9名个人获得第四届中国质量奖提名奖。

　　在各地区各行业广泛推荐基础上，经中国质量奖评选表彰委员会评选，市场监管总局审定并核报国务院，决定授予京东方科技集团股份有限公司、中铁工程装备集团有限公司、美的集团股份有限公司、福耀玻璃工业集团股份有限公司、博世汽车部件（苏州）有限公司、宁波舟山港集团有限公司、银行间市场清算所股份有限公司、北京空间飞行器总体设计部、中国核电工程有限公司“华龙一号”研发设计创新团队等9个组织及中国交通建设股份有限公司总工程师林鸣第四届中国质量奖，授予徐工集团工程机械股份有限公司等80个组织和李万君等9名个人第四届中国质量奖提名奖。

　　中国质量奖是中国质量领域的最高荣誉，于2012年经中央批准设立，每两年评选一次，已开展了四届评选表彰活动。中国质量奖旨在推广科学的质量管理制度、模式和方法，促进质量管理创新，传播先进质量理念，激励引导全社会不断提升质量，推动建设质量强国。

　　在中国质量（杭州）大会上，市场监管总局还举办“先进质量管理经验分享”分论坛，宣传推广中国质量奖获奖组织的质量管理创新成果与最佳实践。


　　《 人民日报 》（ 2021年09月18日 06 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

分享让更多人看到

推荐阅读
财政部：前8月全国一般公共预算收入150088亿元 同比增长18.4%
　　人民网北京9月17日电 （记者王震）据财政部网站17日消息， 2021年1-8月累计，全国一般公共预算收入150088亿元，同比增长18.4%，主要税收收入项目同比均保持增长。 具体来看，1-8月累计，中央一般公共预算收入70467亿元，同比增长18.9%；地方一般公共预算本级收入79621亿元，同比增长17.9%。…
财政部、应急部紧急预拨3000万元资金支持四川抗震救灾工作
　　人民网北京9月17日电 （记者王震）据财政部网站消息，9月17日，财政部、应急部紧急预拨四川省3000万元中央自然灾害救灾资金，支持四川省做好泸县6.0级地震救灾工作，重点用于开展应急抢险救援和受灾群众救助。财政部要求四川省及时下拨中央财政补助资金，切实加强资金监管，充分发挥资金效益，把保障人民群众生命财产安全放在第一位，最大限度减少人员伤亡和财产损失。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部