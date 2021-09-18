中科院科考队考察喜马拉雅山脉灾害链
2021年09月18日08:31 | 来源：新华网
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原标题：中科院科考队考察喜马拉雅山脉灾害链
9月7日，在西藏日喀则市一处山体，中科院地理科学与资源研究所客座教授李渝生（左二）和年轻的科考队员分析地质灾害问题。
近日，中科院8名科考队员进行了为期28天的喜马拉雅山脉灾害链考察工作。野外工作完成后，接下来科考队员将要花费数月在实验室进行样品分析和数据处理，撰写报告。
青藏高原和喜马拉雅山脉是我国地震、泥石流、崩塌、滑坡、冰湖溃决等多种自然灾害并发及多发区。此次灾害链科考，一方面有助于当地重大工程建设规划，另一方面为我国相关学科提供重要的基础数据。
新华社记者 杜刚 摄
(责编：赵竹青、杨迪)
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