人民网杭州9月18日电 （记者孙博洋）9月16日至17日，中国质量（杭州）大会在浙江杭州举行。来自世界上50多个国家、14个国际和区域组织及相关企业、社会团体的近600名代表，围绕“质量 数字 绿色 融合”主题进行深入交流，取得广泛共识。17日，在大会上，凝聚大会共识的《杭州质量倡议》（以下简称《倡议》）正式发布。

《倡议》认为，当前新冠肺炎疫情仍在肆虐，严重冲击全球经济和贸易，国际社会迫切需要共克时艰、共渡难关，加强全球质量合作是应有之义、当务之急。同时，以数字化、智能化、网络化为代表的科技革命与产业变革向纵深发展，清洁生产、绿色消费、低碳生活方兴未艾，极大地丰富和拓展了质量的内涵、理念和实践。

《倡议》提出，变化的世界呼唤创新的质量，升级的质量成就美好的未来。各方应积极行动起来，推动质量变革，攀登质量阶梯，深化质量合作，促进互利共赢。

据了解，《倡议》共提出五点倡议：

一是不断与时俱进，革新质量理念。《倡议》认为，质量是人类文明进步的结晶，质量承载人们对美好生活的向往。《倡议》提出，要从理念、目标、制度到具体领域进行全方位质量变革，在追求经济绩效的同时，履行社会责任，做到环境友好，动态均衡地满足企业、政府、消费者等多重目标要求，更好地创造经济、社会和环境价值。

二是运用数字技术，赋能质量升级。《倡议》认为，当前，物联网、人工智能、区块链等技术快速广泛应用，给质量管理、质量改进等带来新机遇和新挑战。《倡议》提出，要拥抱数字技术，融入质量实践，提升综合效能。打造数字质量，建立质量追溯体系，健全质量互信机制，提高全要素生产率。

三是着眼绿色低碳，推动质量发展。《倡议》认为，良好生态环境是最公平的公共产品，是最普惠的民生福祉。《倡议》提出，要将绿色、低碳、环保作为全新质量属性，纳入产品设计、检验、控制、改进等全生命周期质量管理。要完善支撑绿色发展的计量、标准和认证体系，推动实现生产、流通、消费各环节绿色化、低碳化、循环化，打造人与自然生命共同体。

四是坚持普惠包容，强化质量保障。《倡议》认为，质量要坚持以人为本，满足多元化、多层次消费需求，使发展成果惠及全民。《倡议》提出，要持续提高居民可支配收入，丰富质量品种，有效满足不同人群的质量需求，推动消费升级。要切实保障食品、药品、消费品安全，提高教育、医疗、养老等基本公共服务质量。

五是推动互联互通，实现质量共享。《倡议》认为，计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础设施，是国际经济与贸易合作的重要基石。《倡议》提出，要遵循共商共建共享原则，务实推动质量基础设施多边双边合作交流。要不断完善技术法规体系，合理运用技术性贸易措施，减少摩擦与壁垒，促进贸易和投资自由化便利化。

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