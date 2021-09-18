人民网北京9月18日电 （记者杜燕飞）为引导广大人民群众认清跨境赌博的非法性、危害性，自觉远离和抵制跨境赌博活动，维护国家经济金融良好秩序，国家外汇管理局日前再次通报10起个人非法买卖外汇用于跨境赌博的案例，合计罚款578.2万元，处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

其中，有两起案例的罚款金额超过百万元人民币，最高罚款金额超过167.1万元人民币。具体案件情况如下：

2018年3月至2019年3月，江苏籍蔡某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇35笔折合172.8万美元，用于境外赌博活动，被处以罚款167.1万元。2018年6月至2020年1月，黑龙江籍刘某通过地下钱庄非法买卖外汇23笔折合165.4万美元，用于境外赌博活动，被处以罚款115.2万元。

“外汇局高度重视打击治理跨境赌博工作，积极配合公安机关、人民银行推进跨境赌博资金渠道治理，始终保持高压打击态势。”国家外汇管理局相关部门负责人表示，本次通报的涉案个人主要通过地下钱庄、POS机刷卡等方式完成资金非法汇兑，运作手法隐蔽、多样，严重扰乱外汇市场秩序。

业内人士认为，地下钱庄为犯罪资金提供非法跨境转移通道，严重破坏金融市场秩序，极大危害金融安全与稳定。国家外汇管理局及时向社会通报非法买卖外汇案例，释放出严监管、严打击导向，发挥了警示教育作用。

一直以来，外汇管理部门在深化外汇领域改革开放的同时，聚焦维护外汇市场良性秩序，严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为，维护外汇市场健康良性秩序，维护国家经济金融安全与稳定。

今年年初，国家外汇管理局与公安机关联合召开的打击外汇违法犯罪工作视频会议强调，今年要坚持重拳出击，继续保持对打击地下钱庄等违法犯罪活动的高压打击态势，坚定不移开展专项行动；坚持底线思维，充分运用监管科技，强化全方位分析研判，着力提高监管和打击效能；坚持协同配合，进一步完善跨部门工作机制，推动联合打击治理向纵深发展。

“下一步，外汇局将继续配合公安机关对跨境赌博等违法犯罪活动保持高压打击态势，加大跨境赌博‘资金链’打击治理力度，坚持‘零容忍’和全链条打击，有效维护外汇市场健康秩序。”国家外汇局相关部门负责人表示。

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