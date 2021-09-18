人民网北京9月18日电 （记者杨曦）近日，国务院办公厅发布了《关于进一步规范财务审计秩序促进注册会计师行业健康发展的意见》（以下简称《意见》）。此次《意见》的出台有何背景及意义？注册会计师行业、被审计企业等各方应如何进一步发展？

安永大中华审计服务主管合伙人王鹏程表示，注册会计师行业在各方推动下蓬勃发展，行业的执业人数、事务所数量规模、人员素养、品牌价值等方面都有显著提升。同时，注册会计师行业的社会职能也越来越显著。会计师事务所在为企业提供专业的审计服务的同时，也为国家经济建设做出了重要贡献。《意见》的出台体现了国家对注册会计师行业的重视，也表明了国家和社会对注册会计师行业的期望。

从被审计的对象来看，王鹏程指出，首先企业应该意识到财务信息的真实公允是企业自身的责任，企业管理层应该对财务部门予以充分的理解和重视，加强财务管理制度的建设和财务人员能力的培养。其次，在审计过程中，与治理层的有效沟通是审计准则的要求，企业治理层的积极参与对于提高审计效率，确保审计质量有重要作用。此外，个别行业或企业如果本身的业务性质导致舞弊风险较高，则应强化内部审计的职能，从根本上减少或杜绝舞弊造假行为。

“我们应具有贯彻落实《意见》精神的责任感和使命感，积极配合外部监督，优化内部管理，在实现健康发展的同时更好地服务于国家和社会。”王鹏程说。

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