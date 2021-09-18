人民网北京9月18日电 (记者杜燕飞）乡村振兴再迎政策利好。为加快补齐国家乡村振兴重点帮扶县发展短板，近日，银保监会印发《支持国家乡村振兴重点帮扶县工作方案》（以下简称《方案》），对银行业保险业支持国家乡村振兴重点帮扶县工作作出安排部署。

《方案》指出，银行保险机构要大力支持重点帮扶县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。支持重点帮扶县发展优势特色产业，夯实产业发展基础。信贷投放要聚焦服务实体经济发展，符合产业发展方向。支持保险公司发挥保险资金长期投资优势，积极参与重点帮扶县经济社会建设。

《方案》明确，优先在重点帮扶县设立银行保险机构。过渡期内，银行保险机构在重点帮扶县设立的分支机构数量要适当增加，已在重点帮扶县设立的银行保险分支机构不得撤销。银行保险监管部门要设立“绿色通道”，支持银行保险机构在重点帮扶县设立分支机构，可适当放宽重点帮扶县保险分支机构负责人的任职条件要求。

《方案》要求，进一步加大信贷支持力度。努力实现重点帮扶县各项贷款平均增速高于所在省份贷款增速，力争到2025年底，各重点帮扶县存贷比达到所在省份县域平均水平。除国家禁止和限制类行业外，银行机构在重点帮扶县发放的贷款利率要低于其他地区，鼓励参照贷款市场报价利率（LPR）放款。进一步提高重点帮扶县不良贷款容忍度，督促银行机构落实好尽职免责要求。

一直以来，金融监管部门要求金融机构扎实做好农村基础金融服务工作，继续保持农村基础金融服务基本全覆盖，避免出现新的金融机构空白乡镇和金融服务空白行政村。

业内人士认为，乡村具有广阔的市场空间，特别是农副产品的供、采、运一体化。银行在乡村振兴的过程中扮演着资金融通等重要角色。近些年乡村正发生深刻的变化，新时代的职业化农民逐渐显现，现代化的经营理念、管理模式以及产销一体化思路，也需要金融企业提供足够配套的服务。

中国银行研究院研究院李梦宇表示, “十四五”时期，以“三农”领域基础设施补短板、县城城镇化建设及老旧小区改造、高标准农田建设等为代表的乡村振兴项目将激发大量金融需求。农业各产业链及产业集群的发展、乡村旅游的兴旺、农村“三块地”整治，需要大中型银行给予充分支持。因此，银行业金融机构应通过内部政策倾斜等方式支持乡村振兴，在原有经济资本配置、内部资金转移定价、人员配备、考核激励、费用安排的基础上，鼓励银行在信贷审批流程、授信权限、产品研发方面对乡村振兴业务予以政策倾斜。

招联金融首席研究员董希淼告诉人民网记者，金融机构应加快探索普惠金融新模式，逐步加强对广大农村地区的金融服务支持力度，建立健全与乡村振兴相适应的普惠金融市场体系、组织体系和产品体系。特别是中小银行要以民营和小微企业、“三农”经济作为重要服务对象，提升金融服务效能，拓宽金融广度和深度。

值得注意的是，助力乡村振兴，保险的保障作用也不可或缺。《方案》提出，确保每个重点帮扶县至少有1款优势特色农产品保险产品，鼓励引导保险公司适当降低重点帮扶县的政策性和商业性农业保险费率。支持保险公司优先在重点帮扶县开展防止返贫保险，保险公司承办的大病保险、医疗救助要对重点帮扶县的低收入群体给予更大的政策倾斜。

原保监会副主席周延礼表示，“十四五”时期，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保险业可以持续发挥经济补偿和风险管理的重要作用。保险业天然与风险较高且风险集中的农业有着天然的契合，农业保险产品一方面可以有效为农业振兴和农民增收提供风险屏障，另一方面也可以为农民增信，协助政府及相关银行企业做好风险管控及风险对冲。

业内人士认为，要注重把科技和保险联合起来，用科技手段加快农业保险的发展，无论是拓范围、增险种，还是提高理赔和服务效率，都需要更深入地利用科技手段。

“下一步，银保监会将认真抓好《方案》的贯彻落实工作，充分发挥金融支持作用，助力重点帮扶县不断巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。”银保监会有关负责人表示。

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