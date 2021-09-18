人民网北京9月18日电 （记者杜燕飞）记者从中国海油获悉，截至9月17日，中国海油旗下中海石油珠海管道天然气有限责任公司（以下简称“珠海管道”）累计向澳门特别行政区输送天然气突破10亿立方米，为澳门经济社会发展提供了稳定的清洁能源保障。

2019年2月，国务院印发了《粤港澳大湾区规划纲要》，明确粤港澳大湾区的建设和发展要优化大湾区能源结构和布局，建设清洁、低碳、安全、高效的能源供给体系，大力发展绿色低碳能源，加快天然气利用，确保广东、香港、澳门能源供应安全和稳定。

中国海油珠海LNG接收站。受访者供图

据中国海油有关负责人介绍，为了给粤港澳大湾区提供源源不断的清洁能源支撑，中国海油利用国产海气与进口LNG，构建了多气源互补、安全保供的格局，已持续为澳门安全稳定供气超13年。

“自2008年以来，中国海油利用国产海气与进口LNG，陆续将产于我国南海东部海域惠州21-1、荔湾3-1的海上天然气以及进口的LNG，经珠海横琴、高栏两个海上天然气终端及珠海金湾LNG接收站处理后，并通过‘横琴-澳门天然气管线’输送至澳门特别行政区，为澳门特别行政区发展注入‘绿色’动力。”该负责人表示,特别是今年6月，“深海一号”超深水气田投产后，南海东西部海域天然气主干管网实现了互联互通，“深海一号”生产的深水天然气已通过珠海管道向粤港澳大湾区供气，粤港澳大湾区发展再添新气源。

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