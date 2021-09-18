9月16日，在中国质量（杭州）大会上，第四届中国质量奖评选结果正式揭晓。在各地区各行业广泛推荐基础上，经中国质量奖评选表彰委员会评选，市场监管总局对京东方科技集团股份有限公司等9家组织及中国交通建设股份有限公司总工程师林鸣授予第四届中国质量奖，对科大讯飞股份有限公司等80家组织和9名个人授予第四届中国质量奖提名奖。

据了解，中国质量奖是中国质量领域的最高荣誉，于2012年经中央批准设立，每两年评选一次，已开展了四届评选表彰活动。中国质量奖旨在推广科学的质量管理制度、模式和方法，促进质量管理创新，传播先进质量理念，激励引导全社会不断提升质量，推动建设质量强国。

据科大讯飞相关负责人介绍，此次获奖的是该公司基于人工智能开放创新平台的赋能型质量管理模式。该模式基于三大质量评价标准，构建了三大保障体系——依托“顶天立地”的技术保障体系，实现技术、数据和人才资源的高质量获得；依托“成就客户”的运营保障体系，实现平台服务可靠（稳定）、服务有效（精准）、全链资源覆盖（充分）；依托“纵深防御”的安全保障体系，实现客户信息安全与隐私保护需求的高质量保障。在体系的持续改进提升过程中，总结形成了一套可落地实施、持续改进的工具方法体系。

该负责人表示，在第四届中国质量奖评审现场，专家对模式的先进性、独特性和推广价值给予充分肯定，认为讯飞质量管理模式解决了人工智能行业发展难题，对于提升我国AI产业链竞争力，实现行业高质量发展有重大意义。模式总结的“3311质量管理方法”特色鲜明，针对AI产业建立了可落地、可实施的一套工具方法体系，促进管理模式有效运行、持续改进，促进AI领域多个从0到1的突破,实现AI技术在教育、医疗、城市管理等各个行业应用的深度赋能，助力各行业加速数字化转型升级，具有较强的推广示范应用价值。

“除了对产品的追求，质量应是一种文化、一种追求、一种价值观。”科大讯飞董事长刘庆峰强调，产品和质量是成就客户、提升用户满意度的必要因素。在高速增长、不断迭代的数据背后，除了一以贯之的讯飞文化，每一个讯飞人也都是质量创新的践行者。在践行文化的道路上，刘庆峰定期带领高管团队走访一线、倾听客户声音，让讯飞各业务线各团队“贴地飞行”沟通用户、促进产品质量提升。

(责编：董童、李源)