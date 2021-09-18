人民网北京9月18日电 （记者乔雪峰）“‘十四五’时期，交通运输部将持续深入推进行业北斗系统应用。”近日，交通运输部副部长王志清在首届北斗规模应用国际峰会上指出，交通运输行业是北斗系统最大的民用行业用户之一，北斗系统已成为行业转型升级发展不可或缺的关键要素。

王志清指出，交通运输部积极推动北斗系统在行业规模化应用，北斗系统融入交通运输行业方方面面，在提升运输效率、保障生产安全、提高服务水平等方面发挥着重要作用，“目前，交通运输行业已安装使用北斗终端的重点营运车辆超700万辆，水上助航、导航设施超过1.3万座，部分领域北斗系统覆盖率已达到或接近100％。”

王志清表示，“十四五”时期，交通运输部将持续深入推进行业北斗系统应用。一是加强规划引领和政策支持。制定行业北斗系统应用中长期发展规划，研究相关政策法规和标准规范。二是拓展北斗应用领域和模式。持续探索北斗系统在多元场景下的应用，推动北斗系统融入交通运输新基建。三是助力行业北斗产业化发展。注重发挥市场主体作用，加强跨部门跨领域合作。四是大力推进北斗国际化应用。持续推动北斗系统纳入有关国际组织和国际标准，推动北斗系统为全球交通运输行业提供服务。

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