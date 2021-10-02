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2021年6月末我国对外净资产19860亿美元

2021年10月02日14:28 | 来源：新华社
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　　新华社北京10月2日电（记者刘开雄）国家外汇管理局日前发布数据显示，2021年6月末，我国对外金融资产90278亿美元，对外负债70418亿美元，对外净资产19860亿美元。

　　在对外金融资产中，直接投资资产24620亿美元，证券投资资产10132亿美元，金融衍生工具资产143亿美元，其他投资资产21923亿美元，储备资产33459亿美元；在对外负债中，直接投资负债33650亿美元，证券投资负债21090亿美元，金融衍生工具负债85亿美元，其他投资负债15593亿美元。

　　按SDR计值，2021年6月末，我国对外金融资产63290亿SDR，对外负债49367亿SDR，对外净资产13923亿SDR。

(责编：白宇)

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