新华社北京10月2日电（记者徐壮）你听说过时间银行吗？由中国红十字基金会委托北京大学人口研究所编写的《中国时间银行发展研究报告》日前在北京发布。这是国内首部在调研全国时间银行发展现状基础上，提出时间银行发展建议和路径的研究报告。

时间银行是这样运作的：它将“时间”和“公益”挂钩，倡导社区成员把闲散时间加以积极利用，帮助有需要的人，把帮助所付出的时间以虚拟货币的形式存储起来，当自己有需要时从中支取“已存储时间”。

报告认为，时间银行是中国积极应对人口老龄化的第三条道路，也是打造共建共治共享的社会治理格局的重要平台和工具，在第三次分配背景下，时间银行将对推动慈善公益事业发展以及国家公益资产管理发挥探索性作用。

目前，时间银行已经在30多个国家相继建立，在全球已有1000多个名为时间银行的不同组织或机构，广泛活跃于互助养老、医疗服务、社会救助、社区融合等场景。

报告首席专家、北京大学人口研究所所长陈功教授表示，希望未来能够实现多学科交叉、跨部门融合，有更多同仁加入时间银行这一重要新兴事业的研究。

报告全文可在中国红十字基金会官网查阅。

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