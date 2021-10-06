本报记者 李心萍

让邮路覆盖全国，让快递下乡进村，让每一个家庭都能享受优质的寄递服务。党的十八大以来，我国抓重点、补短板、强弱项，建成了与全面小康相适应的现代邮政快递业。行业收入规模由2012年的1980亿元增长到2020年的1.1万亿元，年均增长24%；快递业务量从57亿件增加到835亿件，净增14倍。

今日中国，已多年稳居全球第一的邮政快递业仍在追求更远、更快、更好，为畅通经济循环持续提供有力支撑。

——服务网络不断完善，建制村全部直接通邮。

截至2020年底，邮政快递业拥有各类营业网点34.9万处，邮路总长度（单程）达1187.4万公里。邮政普遍服务均等化基本实现，建制村全部实现直接通邮。截至2020年底，全国快递服务营业网点达22.4万处，服务网路条数达20.7万条，乡镇网点的覆盖率达到98%。快递服务水平显著提升，快递直接投递到村的比例超过一半。

——技术创新成果丰硕，大幅提升服务效率。

从人工分拣到自动化流水线，大到全自动分拣设备、机械臂，小到手机、指环等可穿戴式设备，一项项科技新成果助力快递业提质增效。截至2020年底，重点地区快递服务全程时限已缩短到58个小时。

——产业融合持续推进，助力培育内需体系。

近年来，邮政快递业在助力我国农村产业加快发展、消费规模扩大、农产品流通中发挥了重要作用。2020年，邮政快递业带动工业品下乡和农产品进城销售超过1.5万亿元。国家邮政局数据显示，今年前7月，全国共形成业务量超百万件的快递服务现代农业“一地一品”项目249个，已接近去年全年水平。其中，业务量超千万件的金牌项目有45个。

“党的十八大以来，我国邮政快递业改革发展迈上了新台阶。”国家邮政局局长马军胜说，接下来，邮政快递业将深入实施科技强邮战略，通过实施一批强基础、增功能、利长远的重大项目，构建日处理超10亿件、服务超10亿人的寄递网络，助力培育完整内需体系。

《 人民日报 》（ 2021年10月06日 02 版）

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