新华社布鲁塞尔10月5日电(记者康逸 李骥志)卢森堡消息：欧盟各国经济和财政部长5日在卢森堡召开会议，讨论欧盟经济复苏计划实施情况等议题。

会议通过了马耳他的经济复苏计划。欧盟轮值主席国斯洛文尼亚财政部长安德烈·希尔采利当天表示，目前欧盟已有19个成员国的经济复苏计划获得批准，其中大部分成员国已收到所需预融资。马耳他的经济复苏计划重点关注绿色经济和数字化，有助于加强经济可持续发展。

会议还讨论了欧盟“减轻失业风险援助计划”运行情况。希尔采利表示，欧盟“减轻失业风险援助计划”在保障就业和生计方面发挥了作用。“我们必须保持这种势头，确保经济强劲复苏。”

欧盟“减轻失业风险援助计划”旨在为紧急情况下降低失业风险提供临时支持，是欧盟应对新冠疫情措施的一部分。迄今为止，欧盟已在该计划项下为19个成员国提供约900亿欧元支持。

此外，会议就即将在英国格拉斯哥举行的《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会进行了讨论。会议强调，欧盟及其成员国将继续大力支持落实《巴黎协定》目标，承诺扩大对国际气候融资的贡献，特别是加强私人资金调动。

2020年7月，欧盟推出总规模逾1.8万亿欧元的经济复苏计划，包括1.074万亿欧元2021年至2027年长期预算，以及7500亿欧元恢复基金。这是迄今为止欧盟规模最大的经济刺激方案。2020年12月，欧盟领导人就落实复苏计划达成协议。

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