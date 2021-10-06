张鑫

北京青年报记者从国家电网了解到，10月1日高速公路充电设施充电量达到142.92万千瓦时，接近平时日充电量的4倍，创历史新高。

而之所以出现这种情况，很大一部分原因在于新能源车的快速增长。数据显示，截至9月底，国内新能源汽车保有量678万辆，今年以来新注册187万辆，已经是2020年全年的近1.7倍。由此，国庆出行高峰期间，电动车的充电量也会随之暴增。

根据国家电网的统计，10月1日到3日，国家电网充换电服务网络总充电量同比增长59%，其中高速公路充电设施充电量同比增长56.52%，城镇充电设施日充电量同比增长75.23%。从高速公路充电设施单日充电量来看，10月1日高速公路充电设施充电量达到142.92万千瓦时，接近平时日充电量的4倍，创历史新高。国家电网表示，充电量创新高的原因主要就是国内新能源汽车保有量快速增长。

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