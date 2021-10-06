国庆假期高速公路充电量涨幅创新高
2021年10月06日08:23 | 来源：北京青年报
小字号
北京青年报记者从国家电网了解到，10月1日高速公路充电设施充电量达到142.92万千瓦时，接近平时日充电量的4倍，创历史新高。
而之所以出现这种情况，很大一部分原因在于新能源车的快速增长。数据显示，截至9月底，国内新能源汽车保有量678万辆，今年以来新注册187万辆，已经是2020年全年的近1.7倍。由此，国庆出行高峰期间，电动车的充电量也会随之暴增。
根据国家电网的统计，10月1日到3日，国家电网充换电服务网络总充电量同比增长59%，其中高速公路充电设施充电量同比增长56.52%，城镇充电设施日充电量同比增长75.23%。从高速公路充电设施单日充电量来看，10月1日高速公路充电设施充电量达到142.92万千瓦时，接近平时日充电量的4倍，创历史新高。国家电网表示，充电量创新高的原因主要就是国内新能源汽车保有量快速增长。
(责编：王震、连品洁)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 银保监会：做好保供稳价工作?严防利用银行保险资金哄抬价格
- 人民网北京10月5日电 （记者杜燕飞）为维护煤电行业和商品市场正常秩序，助力，严防利用银行保险资金囤积居奇、哄抬价格，保障经济社会高质量发展，银保监会今日发布《关于服务煤电行业正常生产和商品市场有序流通 保障经济平稳运行有关事项的通知》（以下简称《通知》）。 《通知》强调，要保障煤电、煤炭、钢铁、有色金属等生产企业合理融资需求。…
相关新闻
- 评论
- 关注