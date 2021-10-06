贺建明

原标题：集约化管理激活农牧业活力

9月初的西藏日喀则市萨迦县，青稞就要能收割了。扯休乡加琼村村民旺堆每天都要到田里溜达一圈，准备迎接丰收。

以往这个季节，旺堆可没这么清闲，他要忙着准备收割青稞的农具，还要修缮用来晾晒青稞的排架。但今年不一样了，“家里49.5亩地，除了自留的3亩地，其余的都托管给了合作社，合作社提供机械化耕、种、收一条龙服务，省时省力还省心。”旺堆说。

旺堆家的土地在日喀则市拉洛灌区内，借助拉洛水利枢纽工程的灌溉便利优势，这里被日喀则市确立为拉洛现代农业集中连片种植示范区。依托农机合作社，通过代耕代种、联耕联种、土地流转等形式，实现了土地集约、规模利用，变农户分散种植为经营主体带动集中连片种植。

“今年，拉洛灌区内的21.1万亩耕地中，有13.46万亩实现了集中连片种植，其中9.76万亩由8家农机合作社负责实施社会化服务作业。”日喀则市副市长索那塔杰介绍，通过全力集成一批良种、良技、良法，以及高标准农田等项目建设，使灌区内耕地农机“三项”作业率达70%以上，集中连片区域农机“三项”作业率达100%，科技贡献率达50%以上，青稞、饲草商品率达40%以上。

土地流转、托管，实施集中连片种植是日喀则市推进农牧业现代化和乡村振兴的一个方面。为促进农牧区专业化生产、规模化经营、现代化发展，日喀则市探索总结出了“畜入圈、地流转、人培训、劳转移”的工作思路。

“‘畜入圈’就是成立畜牧业专业合作组织，群众以牛羊、草场等入股合作社，进行集约化管理。”索那塔杰说，为了发展好畜牧业，日喀则市着力创新平台载体，加快转型升级，组建和培育了珠峰农投、百亚成农贸等公司，采取“企业+基地+合作社+农户”的模式，创新“多个渠道进水、一个池子蓄水、一个龙头出水”的模式，有效激发了畜牧业发展活力。

通过“畜入圈、地流转”实现农牧产业集约化发展后，大量农牧区劳动力得到释放。索那塔杰介绍，为更好促进富余劳动力转移就业，近年来，日喀则市先后投入2.1亿余元，开展就业培训87000多人次，培训后就业率达70%以上，已累计实现农牧民转移就业218.9万人次，创收111.47亿元。

(责编：王震、连品洁)