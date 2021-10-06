中新社华盛顿10月5日电 (记者 沙晗汀)国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃当地时间5日发表讲话说，受经济增长分化、通胀和债务影响，IMF预计今年全球经济增速将略低于此前预测的6%。

格奥尔基耶娃当天以线上方式出席意大利博科尼大学活动时发表了IMF秋季年会揭幕演讲。她说，IMF今年7月曾预测2021年全球经济将增长6%，但即将在下周发布的《世界经济展望》中，IMF预计今年全球经济增速将小幅放缓。

格奥尔基耶娃说，受疫情影响，全球复苏依然举步维艰。全球均衡复苏主要面临三大问题，经济增长分化、通货膨胀和债务问题。经济增长方面，中美两国仍是全球增长的重要引擎，一些发达国家和新兴经济体的增长势头也在增强，包括意大利和更广泛的欧洲地区。

通货膨胀方面，许多国家的总体通胀率都迅速上升。IMF预计，大多数国家面临的价格压力将在2022年消退，但在一些新兴和发展中经济体，价格压力将持续存在。

债务方面，IMF估计全球公共债务规模已接近GDP的100%。在该方面，各国同样存在严重分化。一些国家受到的影响大于其他国家，发展中国家的处境尤为严峻。

格奥尔基耶娃表示，在当前形势下，应采取三项应对措施。首先，为全世界民众接种疫苗，实现IMF、世界银行、世卫组织和世贸组织共同提出的目标，即各国疫苗接种率在今年底至少提升至40%、到2022年中期至少提升至70%。

第二，各国应根据自身国情，校准政策，谨慎实施有针对性的财政措施。各国政府需要树立政策公信力，建立完善的中期框架，既在当下提供支持，又能逐步削减债务，实现二者之间的平衡。

第三，加快推进改革，实现经济转型。各国应利用绿色转型和数字革命带来的巨大机遇，实现经济包容性发展。

格奥尔基耶娃还表示，为应对疫情带来的挑战，IMF已向87个国家提供了1180亿美元的新融资，并为最贫困的成员国提供了偿债减免。IMF今年8月推出了新一轮6500亿美元的特别提款权(SDR)分配。如果能充分利用这些新的SDR，将促进全球经济复苏，惠及世界各国，使广大民众受益。

IMF和世界银行秋季年会将于本月11日至17日在华盛顿举行。

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