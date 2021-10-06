刘骁骞

当地时间10月5日，美国商务部表示，受新冠疫情和供应限制的影响，美国8月贸易逆差额环比飙升4.2%，达到733亿美元，创历史最高纪录，高于7月份的703亿美元和6月份的732亿美元。与此同时，美国进出口额有小幅增长，8月份进口额环比增长1.4% ，达到2870亿美元；出口额增至2137亿美元，较7月数据增长0.5%。

尽管8月份美国总体进出口量呈增长趋势，但全球供应链问题仍在加剧，由于半导体严重短缺迫使汽车制造商减产，汽车和零部件出口量下降了 8%，进口量也下降5.2%。经济学家表示，随着美国消费者的需求降温，未来数月美国进口增长速度可能会放缓。

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