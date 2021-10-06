王轶辰

近日，生态环境部环境发展中心与中环联合认证中心发布《共享骑行减污降碳报告》（下称“报告”）显示，随着越来越多城市创造条件鼓励骑行，引入新兴出行交通方式，共享电单车受到市民欢迎。过去一年，共享电单车用户较上年增长逾4倍，使用高碳出行的用户纷纷加入低碳出行行列。受此影响，共享骑行行业也迎来了新的机遇期。

数据显示，我国交通领域碳排放占全国终端碳排放的15%。作为城市出行的刚需，数量日益壮大的两轮电动车，成为实现“双碳”目标的主要选项。

根据生态环境部发布的《中国移动源环境管理年报（2021）》，汽车是污染物排放总量的主要贡献者。共享单车及电单车成为打造低碳高效交通体系、降低城市污染物排放的新兴方式。

共享单车及电单车是普通大众参与实现“碳中和”的重要途径之一。“十四五”时期，我国生态环境保护进入减污降碳协同治理新阶段。越来越多的人选择骑行作为主要出行方式。此外，更多城市引入共享电单车减少私家车等高碳出行，绿色出行正在引领生活方式新风尚，助力减污降碳协同增效。

据统计，小汽车的碳排放量是共享电单车的16倍。在共享电单车的出行中，有超过31%的出行替代了以小汽车为主的高碳出行。报告称，自运营以来，美团单车及电单车用户累计减少二氧化碳排放量118.7万吨，相当于减少了27万辆私家车行驶1年的二氧化碳排放量。

“共享出行在制造产业链及产品使用中可实现双重减碳。”哈啰出行高级副总裁胡强宏介绍说，哈啰目前联动上下游零部件及整车制造企业打造绿色产业链，以一辆共享单车为例，经测算，在生产、运输、报废处理全生命周期中，大概产生76千克二氧化碳排放，然而在使用寿命内，平均骑行距离超过4000公里，估算可减少碳排放约105千克，能为整个交通运输部门综合碳减排做出较大贡献。

“双碳”目标下，随着新一轮低碳试点城市名单近期公布，城市减碳或成为本地竞争力体现的新战场。

今年2月，中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》指出，要有序发展共享交通，加强城市步行和自行车等慢行交通系统建设，合理配置停车设施，开展人行道净化行动，因地制宜建设自行车专用道，鼓励公众绿色出行。

加速推动两轮换电设施建设，或将成为未来城市落地科技、低碳、绿色发展理念的有力手段。国网电动汽车服务有限公司充电出行部高级经理胡洋表示，两轮充换电设施，可作为新能源汽车设施的补充和有力延伸。“城市两轮电动车用户不单纯只使用两轮出行，或也是私家汽车、新能源汽车车主，如何统筹发展好产业生态圈上下游相关企业通力合作，围绕广大群众绿色出行服务质量的提升做好协同，值得各界加快协力探索。”

“相比四轮的新能源汽车换电设施，两轮换电领域因电动自行车巨大体量，设施建设具备更优的规模发展效应。同时，两轮锂电池体积小、重量轻、价格便宜，运营成本、建设成本较四轮汽车极具网络发展优势，能真正在城市有效落地，产生经济效益、商业效益与社会效益的三统一。”中国电动汽车百人会智慧出行部主任张海涛表示。

台铃新事业部总经理刘红霞则认为，由于两轮换电业务在体量上无法与四轮换电行业比肩，行业或地方政策仍缺乏明确的产业政策引导，不利于中长期社会资源优化配置。城市两轮换电服务需要“车+电+柜”一体化运营，更要加快建立整车、电池企业、换电服务平台等多方统一标准。

(责编：王震、连品洁)